شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح نظارتها Vision Pro عالميًا في يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرور ما يقرب من عام على الإعلان عنه لأول مرة وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من طرحه للبيع المفتوح في الولايات المتحدة، يشاع الآن أن أبل Vision Pro سيتم إطلاقها عالميًا في يوليو.

ووفقًا لتقرير جديد من MacRumors، ستطلق شركة أبل جهاز Vision Pro في المملكة المتحدة وكندا والصين في الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو، وتشير الشائعات الجديدة إلى أن متاجر أبل في المملكة المتحدة قد تلقت عناصر أثاث جديدة بما في ذلك الأرائك التي سيتم استخدامها للعملاء لاختبار أبل Vision Pro داخل المتجر.

وبالإضافة إلى ذلك، يُزعم أن العديد من متاجر أبل في المملكة المتحدة قد خططت لتحديثات مرئية لتصميماتها الداخلية لشهر يوليو - من المحتمل أن تستوعب الأثاث الجديد والمواد الترويجية المتعلقة بـ أبل Vision Pro.

تستضيف شركة أبل مؤتمرها السنوي للمطورين في 10 يونيو، وهو الوقت الذي من المحتمل أن نحصل فيه على تأكيد رسمي بشأن طرح Vision Pro على المستوى الدولي.