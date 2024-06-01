شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ما زلت تستخدم iPhone 5s؟ أبل تحول الهاتف إلى قائمتها القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة أبل بإضافة iPhone 5s رسميًا إلى قائمة المنتجات العتيقة Obsolete، وهذا يعني أن متاجر أبل ومقدمي الخدمة المعتمدين من أبل لن يقدموا بعد الآن خدمات الإصلاح أو الأجهزة لجهاز iPhone 5s، ووفقًا لسياسة شركة أبل، يعتبر المنتج قديمًا بمجرد مرور سبع سنوات على آخر بيع له.

وقد تم إصدار iPhone 5s في سبتمبر 2013 وقدم العديد من الميزات الرئيسية التي كانت متطورة في ذلك الوقت، وكانت الميزة البارزة هي مستشعر بصمة الإصبع Touch ID المدمج في زر الصفحة الرئيسية، والذي غيّر الطريقة التي يفتح بها المستخدمون هواتفهم ويصادقون على عمليات الشراء.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشغيل هاتف iPhone 5s بشريحة A7، وهو أول معالج 64 بت من أبل، مما يضع معيارًا جديدًا لأداء الهاتف المحمول.

ماذا يحدث لأجهزة iPhone المضافة إلى "الفئة العتيقة" Obsolete؟

عندما يصبح الهاتف قديمًا، مثل iPhone 5s، فإنه لم يعد يتلقى الإصلاحات أو الدعم من متاجر أبل ومقدمي الخدمة المعتمدين، كما تتوقف تحديثات البرامج، بما في ذلك تصحيحات الأمان، مما يجعل الجهاز أكثر عرضة للخطر.

وتنشأ مشكلات التوافق نظرًا لأن التطبيقات والبرامج الأحدث قد لا تعمل على الجهاز، كما تنخفض قيمة إعادة البيع، ويتم تشجيع المستخدمين على إعادة التدوير من خلال برامج مثل برنامج أبل، وقد تظل إصلاحات الطرف الثالث ممكنة ولكن بجودة متفاوتة، وبشكل عام، تتضاءل وظائف الهاتف بمرور الوقت، لذا يُنصح بالترقية إلى طراز أحدث لمواصلة الدعم والأداء.

بالإضافة إلى iPhone 5s، صنفت أبل أيضًا الجيل السادس من iPod touch وإصدار أواخر عام 2015 من iMac مقاس 21.5 بوصة المزود بشاشة Retina 4K كمنتجات عتيقة، وتعتبر المنتجات قديمة vintage عندما تمر أكثر من خمس سنوات منذ آخر مرة قامت فيها شركة أبل ببيعها.

وعلى عكس المنتجات العتيقة "obsolete products"، قد تستمر المنتجات القديمة "vintage products" في تلقي الإصلاحات في متاجر أبل ومقدمي الخدمة المعتمدين من أبل، ولكن لمدة تصل إلى عامين آخرين فقط، وفقط في حالة توفر الأجزاء الضرورية.

يحتل الجيل السادس من iPod touch، الذي تم إصداره في عام 2015، مكانة خاصة في قلوب العديد من عشاق أبل، وكان هذا هو الطراز الثاني إلى الأخير في خط iPod touch الشهير، والذي أوقفته شركة أبل في عام 2022، وكان هذا الجهاز مشهورًا بتصميمه المدمج، والقدرة على تحمل التكاليف، وتعدد الاستخدامات كمشغل موسيقى وجهاز ألعاب محمول.

كما أحدث جهاز iMac مقاس 21.5 بوصة الذي تم إصداره في أواخر عام 2015 والمزود بشاشة Retina 4K ضجة كبيرة عند إصداره، حيث يقدم تجربة بصرية مذهلة مع شاشته عالية الدقة. تم تفضيل هذا الطراز من قبل المحترفين المبدعين والمستخدمين العاديين على حدٍ سواء نظرًا لأدائه القوي وشاشته الجميلة.