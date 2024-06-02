شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لويندوز 11 يتيح ميزة خاصة لـ"الماوس".. جربها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن مايكروسوفت تعمل على تحديث جديد من شأنه أن يتيح للمستخدمين القدرة على تعطيل ميزة "تعزيز دقة المؤشر" داخل لوحة التحكم القديمة وعكس عجلة التمرير باستخدام محرر التسجيل، وهي الميزة التى سيتم إضافتها إلى واجهة إعدادات Windows 11.

وبحسب موقع The verge الأمريكى، فيتضمن أحدث إصدار Canary لنظام التشغيل Windows 11، والذي تم إصداره في وقت سابق، هذه الخيارات في الإعدادات، وقد قامت شركة Apple بدمج هذا في نظام التشغيل macOS لسنوات عديدة بالنسبة للماوس، وعادةً ما يتم ضبطه للتمرير لأعلى أثناء الحركة لأسفل على عجلة الماوس.

وبالمثل، يعد تحسين دقة المؤشر أمرًا يعطله عادةً لاعبو الكمبيوتر، حيث يفضل لاعبو ألعاب التصويب تعطيل هذا الإعداد، وذلك من خلال البحث في "إعدادات الماوس الإضافية" على نظام ويندوز، أو التوجه إلى لوحة تحكم الماوس المخصصة مع واجهة المستخدم ذات المظهر القديم للوصول إلى هذا الإعداد.