تكنولوجيا: هاتف Huawei PSD-AL00 يحصل على شهادة 3C ومن المحتمل أن يكون عضوًا في سلسلة Nova 13

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل هاتف هواوي الجديد الذي يحمل رقم الطراز PSD-AL00 مؤخرًا على شهادة 3C في الصين، حيث تم الكشف عن أن الهاتف الذكي يدعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

على الرغم من أن هذه هي التفاصيل الوحيدة من القائمة، فقد شارك تسريب جديد من Digital Chat Station المزيد من المعلومات.

يقال إن الهاتف جزء من سلسلة Nova 13، وستحتوي جميع الأجهزة في هذه المجموعة على معالج Kirin الذي يدعم تقنية 5G، وسيكون Nova 13 Ultra هو الطراز الأغلى في السلسلة.

وأشارت الشائعات السابقة إلى أنه سيتم تشغيل هواتف Nova 13 بواسطة معالج Kirin 9010. كما اقترح تسريب DCS، ان المعالج يدعم اتصال 5G.

وعلى صعيد البرمجيات، من المتوقع أن تعمل الهواتف بنظام HarmonyOS NEXT، كما انه من المرجح أن يظهر نظام التشغيل لأول مرة في الهواتف الذكية من سلسلة Huawei Mate 70.

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