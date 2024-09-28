تكنولوجيا: Infinix تكشف عن أول هاتف قابل للطي Zero Flip

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Infinix بشكل رسمي عن أول إصدار من الشركة بتصميم صدفي قابل للطي Zero Flip، بسعر 645 دولار.

انطلق هاتف Infinix Zero Flip القابل للطي بشاشة رئيسية LTPO AMOLED بحجم 6.9 إنش، وجودة عرض FHD+، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz، وسطوع بنسبة 1400 nits.

كما يضم الهاتف شاشة AMOLED في الغطاء الخارجي بحجم 3.64 إنش، ودقة عرض 1056 في 1066 بيكسل، وتدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، وتأتي بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 2.

ويضم هاتف Zero Flip إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بتصميم رأسي، والتي تتضمن مستشعر (GN5) رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بميزة التثبيت البصري، مع مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 50 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل في ثقب يتوسط الشاشة الداخلية، وتدعم كافة الكاميرات تسجيل فيديو بدقة 4K، كما تؤكد Infinix على التكامل السلس بين الهاتف وكاميرات GoPro، لدعم هاتف Zero Flip في العمل كعدسات viewfinder للكاميرة.

كما يتميز Zero Flip بوزن 195 جرام، وسماكة 16مم عند طي الهاتف، و7.6مم عند فتح الشاشة، على أن يدعم الهاتف الطي بمفصل دون أي فجوة داخلية ليتميز بتصميم مسطح عند الطي، كما يدعم المفصل تثبيت الشاشة بأكثر من زاوية بين 30 إلى 150 درجة.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 8020، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت.

أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة XOS 14.5 ونظام تشغيل Android 14، على أن يدعم تحديث النظام لعامين، وتحديث برمجيات الحماية حتى 3 أعوام.

كما يضم هاتف Infinix Zero Flip بطارية بقدرة 4720 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 70W، ويتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والوردي، وينطلق للأسواق بسعر 645 دولار.

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