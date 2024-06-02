تكنولوجيا: ‏iOS 18 يجلب تصميم أكثر وضوحًا وتنقل أسهل وبحث محسّن إلى تطبيق الإعدادات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت تفكر في التحديثات المضمنة في iOS 18 القادم، فإن أحد التطبيقات التي ستحصل على ميزات محدثة هو تطبيق الإعدادات.

فقد نشر مارك جورمان من بلومبرج تغريدة يوم الجمعة تفيد بأن تطبيق الإعدادات سيحصل على مظهر جديد، فهو يحصل على واجهة مستخدم جديدة بتصميم مُعاد تنظيمه وأكثر وضوحًا يسهل التنقل فيه.

كما أنه يحتوي على الكثير من التحديثات؛ مثل تحسين البحث، وهناك أيضًا تحديثات لمركز التحكم.

قد نتعرف على ما يمكن توقعه من تطبيق الإعدادات في 10 يونيو عندما تقوم أبل بمعاينة نظام التشغيل iOS 18 ومبادرة الذكاء الاصطناعي الجديدة التي ستبدأ بأحدث إصدار من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة من أبل.

ستكون المعاينة جزءًا من الكلمة الرئيسية التي سيتم تقديمها خلال مؤتمر WWDC 2024 بدءًا من الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ/1 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

وفي 10 يونيو أيضًا، يمكنك توقع توفر الإصدار التجريبي الأول من نظام iOS 18، يليه في الشهر التالي الإصدار التجريبي العام الأول من نظام iOS 18.

إذا كنت تخطط لتثبيت الإصدار التجريبي من iOS 18، فإن أول شيء يجب عليك فعله هو الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بياناتك. بعد ذلك، عندما تكون مستعدًا، انتقل إلى برنامج Apple Beta Software من خلال النقر على هذا الرابط أو يمكنك توجيه متصفحك إلى https://beta.apple.com.

انقر فوق زر التسجيل للتسجيل، أو رابط تسجيل الدخول لتسجيل الدخول. بمجرد الانتهاء من هذه المهمة، انتقل إلى الإعدادات > عام > تحديث البرنامج.

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