تكنولوجيا: إطلاق الحاسب المصغر D11 مع معالج AMD Ryzen 7 8845HS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة Topton الآن جهاز حاسب مصغر جديد، وهو D11 المخصص للمهام الأكثر تطلبًا بفضل معالج AMD Ryzen 7 8845HS القوي.

إذا لم يكن هذا كافيًا لعرض المحتوى الذي يتطلب رسومًا بيانية، فيمكن استخدام بطاقة رسومات خارجي, ليس فقط عبر USB 4.0، ولكن أيضًا عبر OCuLink.

يتوفر الحاسب المصغر بتكوينات مختلفة وأيضًا كجهاز مجرد، أي بدون ذاكرة عشوائية ومحرك أقراص الحالة الصلبة (SSD).

وفي أقصى تكوين، يأتي الطراز مزودًا بذاكرة عشوائية DDR5 بسعة 64 جيجابايت ومحرك أقراص NVMe SSD بسعة 4 تيرابايت. يتم دعم ما يصل إلى 96 جيجابايت من ذاكرة DDR5 وتتوفر فتحة M.2 2280 ثانية.

يوجد على اللوحة منفذي USB 4.0، ويمكن استخدامهما أيضًا لتوصيل شاشات العرض. ويوجد أيضًا منفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ HDMI 2.1، مما يسمح بتوصيل أربع شاشات عالية الدقة. تسمح وحدة M.2 2230 باتصالات WiFi 6، ويدعم Bluetooth 5.2.

يدعم اتصال Ethernet الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات وهو 2.5 جيجابت/ثانية. ويمكن توصيل أجهزة التخزين الخارجية كبيرة السعة وملحقاتها عبر منفذي USB 3.2 Gen 2 ومنفذي USB 3.2 Gen 1 ومنفذي USB 2.0. يتوفر قارئ بطاقة الذاكرة، وكذلك مقبس جاك.

يأتي النموذج متاح الآن للاستيراد المباشر كهيكل مجرد بسعر يزيد قليلاً عن 470 دولارًا. وهذا يشمل تكاليف الشحن ورسوم الاستيراد. وكالعادة، من غير المرجح أن يكون تنفيذ مطالبات الضمان ممكنًا.

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