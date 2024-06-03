شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتفى iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max يمتلكان حواف أضيق من Galaxy S24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تقدم شركة أبل تحسينات كبيرة في العرض لسلسلة iPhone 16، ووفقًا للتسريب الجديد، سيأتي iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بحواف أنحف مقارنةً بمجموعة iPhone 15.

وستوفر الحواف المتقلصة نسبة شاشة إلى جسم محسنة في الهواتف القادمة، ويمكن أن يبلغ قياس الحواف الموجودة على الشاشة 1.15 ملم فقط، وهو أقل من الحواف الموجودة في iPhone 15 Pro،ـ ومن المتوقع أن يتميز iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max بشاشتين بحجم 6.3 بوصة و6.9 بوصة على التوالي.

وادعى موقع Tipster Setsuna Digital (مترجم من الصينية) على Weibo أن طرازات iPhone 16 Pro القادمة ستحتوي على أنحف حواف الشاشة في العالم، ويقال إن iPhone 16 Pro سيحتوي على حواف مقاس 1.2 ملم، في حين أن حواف iPhone 16 Pro Max ستبلغ 1.15 ملم فقط.



وللمقارنة، يبلغ حجم حواف هاتف iPhone 14 Pro 2.15 ملم، بينما يبلغ حجم حواف هاتف iPhone 15 Pro 1.71 ملم، ويؤكد المرشد الشهير Ice Universe on X هذه الإشاعة التي تقول إن iPhone 16 Pro سيتفوق على Galaxy S24 ليصبح "الهاتف المحمول الأضيق في العالم".

ومن المتوقع أن تعلن شركة أبل عن تشكيلة iPhone 16 في سبتمبر، ويقال إن iPhone 16 Pro‌‌ و iPhone 16 Pro‌‌ Max يتميزان بشاشتين مقاس 6.3 بوصة و 6.9 بوصة على التوالي، ومن المتوقع أن يدعم الطراز Pro ما يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع من السطوع النموذجي أثناء عرض محتوى حقوق السحب الخاصة،من المحتمل أن تشتمل على شريحة A18 وزر سعوي جديد.

من المتوقع أن يتم تشغيل هاتفي iPhone 16 وiPhone 16 Plus العاديين بواسطة شريحة A18 Bionic المستندة إلى عملية TSMC مقاس 3 نانومتر، ويقال إنهما سيحتفظان بشاشتي 6.1 بوصة و6.7 بوصة من أسلافهما، من المتوقع أن تحتوي جميع الهواتف في المجموعة على جزيرة ديناميكية.