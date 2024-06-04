شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اختراق Ticketmaster وطلب نصف مليون دولار لمنع بيع بيانات 560 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة Ticketmaster أنها ضحية لهجوم إلكتروني، حسبما أكدت الشركة الأم Live Nation، وهى شركة متخصصة في الترويج للحفلات الموسيقية والأحداث الحية بما في ذلك بيع التذاكر عبر الإنترنت.

وتشمل المعلومات المسروقة معلومات شخصية من 560 مليون فرد، بما في ذلك الأسماء والأرقام والعناوين وتفاصيل الدفع الجزئي، وطالبت مجموعة القرصنة ShinyHunters بفدية قدرها 500 ألف دولار لمنع بيع البيانات وأكدت أنها احتفظت بـ 1.3 تيرابايت من البيانات المسروقة لشركة Hackread.

وفي ملف مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، ذكرت شركة Live Nation أنها "حددت نشاطًا غير مصرح به" في 20 مايو وبدأت بعد ذلك التحقيق فيه، و في 27 مايو عرض أحد ممثلي التهديد الإجرامي ما زعم أنها بيانات مستخدم للشركة للبيع عبر الويب المظلم."

وتدعي Live Nation أنها تعمل على تقليل المخاطر التي يتعرض لها عملاؤها وأعمالها الخاصة ، وأضافت الشركة: "اعتبارًا من تاريخ هذا التقديم، لم يكن للحادث، ولا نعتقد أنه من المحتمل بشكل معقول أن يكون له، تأثير مادي على عملياتنا التجارية الشاملة أو على وضعنا المالي أو نتائج عملياتنا". "نحن نواصل تقييم المخاطر وجهودنا العلاجية مستمرة."

وواجهت Ticketmaster انتهاكات سابقة، بما في ذلك هجوم الروبوت أثناء مبيعات تذاكر Taylor Swift، و تتمتع الشركة أيضًا بتاريخ من القراصنة، حيث تمكنت بشكل غير قانوني وبشكل متكرر من الوصول إلى نظام الكمبيوتر الخاص بمنافستها، Songkick.

ودفع Ticketmaster غرامة جنائية بقيمة 10 ملايين دولار بدلاً من مواجهة الملاحقة القضائية. ومع ذلك، أقر الرئيس السابق لخدمات الفنانين في الشركة، زيشان زيدي، بأنه مذنب في التآمر لارتكاب عمليات اقتحام الكمبيوتر والاحتيال عبر الإنترنت بسبب دوره في المخطط.