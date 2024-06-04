شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسرح مزيدا من العمال .. 1000 شخص يفقدون وظائفهم الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة مايكروسوفت عناوين الأخبار في يناير من العام الماضي عندما أعلنت عن إلغاء 10الآف وظيفة، منذ ذلك الحين، أعلنت الشركة عن جولات مختلفة من عمليات تسريح العمال، وكان آخرها في مايو من هذا العام، والآن، أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة بقيادة ساتيا ناديلا عن جولة أخرى من عمليات تسريح العمال، والتي يقال إنها أثرت على حوالي 1000 موظف في مختلف الأقسام بما في ذلك قسم الواقع المختلط ووحدة Azure السحابية.

ومن أكثر المجالات المتضررة قسم الواقع المختلط الذي يساهم في تطوير سماعة الواقع المعزز HoloLens 2، وعلى الرغم من هذه التخفيضات، تخطط مايكروسوفت لمواصلة بيع HoloLens 2 ودعم عملائها وشركائها الحاليين، وتظل الشركة ملتزمة ببرنامج نظام التعزيز البصري المتكامل (IVAS) التابع لوزارة الدفاع، والذي يستخدم نسخة معدلة من HoloLens، ومع ذلك، كان نجاح HoloLens محدودًا منذ طرحه في عام 2015، وظهرت تقارير عن عدم ارتياح المستخدم، مما أدى إلى إجراء تحديثات وتحسينات مستمرة.

بالإضافة إلى قسم الواقع المختلط، هناك أيضًا عمليات تسريح كبيرة للعمال تضرب وحدة Azure السحابية، حيث أفاد Business Insider أن فرق Azure للمشغلين وهندسة المهام تأثرت بشكل خاص، مع إلغاء مئات الوظائف، وكانت هذه الفرق جزءًا من منظمة المهام والتقنيات الإستراتيجية، التي تأسست عام 2021 للتركيز على المشاريع الطموحة مثل الحوسبة الكمومية وتقنيات الفضاء.

على الرغم من عمليات تسريح العمال، تواصل وحدة Azure السحابية التابعة لشركة مايكروسوفت تحقيق النمو، مدفوعًا باستثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي (AI) وشراكتها مع OpenAI، منشئ ChatGPT، وأدى التركيز الاستراتيجي على الذكاء الاصطناعي إلى قيام الشركة بدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، مثل برنامج Copilot chatbot والميزات المتميزة في تطبيقات مايكروسوفت 365، والتي يمكنها أتمتة المهام مثل كتابة المذكرات وصياغة العروض التقديمية.