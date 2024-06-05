قبيل بدء الصيف رسميًا .. موجة شديدة الحرارة تضرب مصر

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت حالة الطقس في الأيام القليلة الماضية، موجة شديدة الحرارة خلال فصل الربيع، مما جعل المواطنون يتساءلون عن موعد انتهاء الموجة الحارة، كما تساءلوا عن إذا كانت هذه الموجة شديدة الحرارة مؤشر لارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف 2024.

حذر مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، الدكتور محمد علي فهيم، من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد الفترة المقبلة، مشيرا إلى ـن الموجات شديدة الحرارة تتزايد الأيام الحالية، قبيل بدء الصيف الفلكي رسميًا في مصر.

موعد انتهاء الموجة الحارة

في بيانا له، أضاف فهيم، أن بفعل تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوى في طبقات الجو العليا، يعملان على رفع درجات الحرارة

الدكتور فهيم مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، تابع أنه مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء سيحدث تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متعددة، كما أن أشعة الشمس ستكون قوية خلال هذه الأيام ولن تكون هناك أي سحب، مما يعني أن التسخين سيكون تراكميا.

ولفت فهيم إلى أنه بداية من غد الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبل، سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بحوالي 4 درجات، ليسود طقس شديد الحرارة، تتجاوز الحرارة فيه قيم 42 - 44 درجة.

وأضاف مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، أنه بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة، ستشهد البلاد نشاطا واضحا للرياح مع هبات رياح على مناطق شمال غرب الجمهورية سيوة ومطروح، وأيضًا ستصل هذه الرياح لـ الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد.

من جانبها كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن زيادة تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة على كافة الأنحاء بحيث ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، على القاهرة لتصل إلى 40 درجة يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى على أنحاء الجمهورية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 25 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددا من النصائح للمواطنين لمواجهة موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها البلاد خلال هذه الأيام، بسبب كتلة هوائية قادمة من شبه الصحراء العربية.

درجات الحرارة

وأرجعت خرائط الطقس أسباب الموجة الحارة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على رفع درجات الحرارة، مع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، تؤدي إلى تدهور في مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متعددة.

وحذرت الأرصاد الجوية من قوة أشعة الشمس خلال الأيام المقبلة، وغياب الغمام الذي يساعد على كسر حدتها، وكشفت أنه بداية من الأربعاء وحتى الجمعة ستكون ذروة الموجة الحارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدلات تصل إلى 4 درجات مئوية ليسود طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء.