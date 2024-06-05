شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن إلغاء 100 وظيفة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة المملوكة لشركة Alphabet عن جولة جديدة من عمليات تسريح العمال، مما أدى إلى خفض ما لا يقل عن 100 وظيفة عبر فرق مختلفة داخل وحدتها السحابية سريعة النمو، تؤثر هذه الموجة الأخيرة من تخفيض الوظائف على الأدوار في المبيعات والعمليات والهندسة والاستشارات واستراتيجية "الذهاب إلى السوق"، وفقًا لما أوردته CNBC.

وأوضح متحدث باسم جوجل أن عمليات التسريح الأخيرة للعمال هي جزء من جهد أوسع لمواءمة القوى العاملة لديها مع أولويات العملاء المتطورة والفرص المستقبلية المهمة، وقال المتحدث في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز: "نواصل تطوير أعمالنا لتلبية أولويات عملائنا والفرص الكبيرة المقبلة"، وعلى الرغم من التخفيضات، كررت جوجل التزامها بالاستثمار في المجالات الحيوية الضرورية لنجاحها على المدى الطويل، "نحن نحافظ على التزامنا بالاستثمار في المجالات التي تعتبر بالغة الأهمية لأعمالنا وتضمن نجاحنا على المدى الطويل."

وبحسب ما ورد أثرت عمليات تسريح العمال هذه في وحدة السحابة في جوجل على الموظفين الذين عملوا مؤخرًا في حدث Google Cloud Next السنوي للشركة، والذي عقد في منتصف أبريل، واجهت الشركة انتقادات من الموظفين الذين من المتوقع الآن أن يلتزموا بالمواعيد النهائية الضيقة بموارد أقل، مما أدى إلى مخاوف بشأن انخفاض فرص التقدم الداخلي على الرغم من أرباح جوجل القياسية.

جدير بالذكر أن تخفيضات الوظائف تأتي في أعقاب عدة جولات من تسريح العمال بدأتها الشركة في وقت سابق من هذا العام، وفي شهر يناير، قامت شركة التكنولوجيا العملاقة بتسريح مئات الموظفين استجابةً لعدم اليقين الاقتصادي، وهو الاتجاه الذي شوهد عبر صناعات التكنولوجيا والإعلام، حدثت تخفيضات أخرى في أبريل، على الرغم من عدم الكشف عن العدد المحدد للموظفين المتأثرين، وفي الآونة الأخيرة، في شهر مايو، قامت شركة جوجل بإلغاء ما لا يقل عن 200 وظيفة من مؤسستها الأساسية، والتي تضمنت فرقًا هندسية رئيسية.

بدأت جوجل جهودها الأكبر لتقليص حجمها في عام 2023، والتي بدأتها شركة Alphabet لتقليل قوتها العاملة بنسبة 6% تقريبًا، واصلت الشركة جهود تقليص حجمها في الأشهر التالية، ومع ذلك، أشار الرئيس التنفيذي ساندر بيتشاي إلى أن الشركة ستهدف إلى تقليل عمليات تسريح العمال في النصف الأخير من عام 2024، وأكد أيضًا أنه بينما تتنقل جوجل في هذه الأوقات الصعبة، فإنها تهدف إلى تكييف أعمالها لتظل متوافقة مع احتياجات العملاء وفرص السوق.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مايكروسوفت عن تسريح العمال مما أثر على ما يقرب من 1000 موظف في مختلف الأقسام، ويقال إن قسم الواقع المختلط، المسؤول عن تطوير سماعة الواقع المعزز HoloLens 2، يتحمل العبء الأكبر من هذه التخفيضات.