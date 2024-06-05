تكنولوجيا: BenQ تطلق أجهزة العرض المنزلي TK710 وTK710STi للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت BenQ عن اثنان من أجهزة العرض الجديدة المخصصة للألعاب التي تتضمن أجهزة TK710 وTK710STi.

ترتكز الإصدارات الجديدة من أجهزة العرض المنزلي المخصصة للألعاب على إضاءة الليزر، الذي يدعم سطوع 3200 لومن ويستمر لمدة تصل إلى 20000 ساعة.

ويمكن لأجهزة عرض DLP أن تدعم إسقاط صورة من مسافة 150 إنش أو 380سم، بأبعاد 16:9، وتؤكد BenQ على أن الإصدارات الجديدة من أجهزة العرض تدعم جودة عرض 4K UHD بدقة 3840 في 2160 بيكسل.

كما تدعم أجهزة العرض تباين 600000:1، ويدعم مصدر الضوء تعتيم، كما تدعم الأجهزة تدرج لوني بتغطية بنسبة 95%، وتأتي الأجهزة بنمط HDR للألعاب، مع تأخر إدخال 16.7 مللي ثانية، عند دقة 4K بمعدل تحديث 60Hz، وبإستجابة 4.2 مللي ثانية عند دقة 1080 بيكسل ومعدل تحديث 240Hz، و2من منافذ HDMI (2.0b/HDCP2.2).

وتضم الأجهزة مكبر صوتي بقدرة 5W، مع دعم HDMI eARC، ودعم تقنية Dolby Atmos، و USB-A 2.0، و RS232.

ويدعم جهاز العرض TK710 إسقاط صورة لمسافة 1.15-1.5، ويدعم تكبير حتى 1.3 مرة، وللإسقاط من مسافة قريبة يدعم TK710STi إسقاط صورة من مسافة 0.69-0.83، بميزة تكبير 1.2 مرة.

كما تأتي الأجهزة بأدوات لتحسين الصورة وضبط الإنحراف الرأسي والأفقي، مع دعم إزاحة العدسات في الإصدار الرئيسي، ومن المقرر أن تتوفر أجهزة BenQ TK710 وTK710STi بأسعار 1700 دولار و1999 دولار.

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