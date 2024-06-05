شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الراوتر المناسب للمنزل المناسب.. دليلك لاختيار أفضل راوتر فى بيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثل المياه الجارية، والتدفئة، والسقف فوق رأسك، لا يمكنك العيش بدون شبكة WiFi جيدة، انها حقا واحدة من أساسيات الحياة،وبما أن الحياة العصرية أصبحت أكثر ذكاءً واتصالاً بشكل متزايد، فإن وجود راوتر WiFi عالي الجودة (أو راوتر لاسلكي) في المنزل أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى.

تتميز أجهزة توجيه WiFi بسهولة التثبيت ويمكنها تحسين تغطية WiFi على الفور في جميع أنحاء منزلك بسرعات اتصال فائقة السرعة، يبدو جيدا، أليس كذلك؟، ولكن كيف يمكنك اختيار أفضل راوتر لك؟ يعتمد اختيار راوتر WiFi على عدد من العوامل، بما في ذلك حجم منطقة التغطية وعدد الأجهزة المتصلة وأنواع الأجهزة المتصلة بجهاز التوجيه.

ما هو جهاز التوجيه واي فاي؟



بكل بساطة، إنه جهاز صغير يوضع في زاوية الغرفة ويرسل البيانات من خط النطاق العريض الخاص بك إلى أجهزتك، مما يسمح لكل جهاز بالاتصال بالإنترنت، وعلى الرغم من أن أجهزة التوجيه اللاسلكية لاسلكية - وهذا هو الهدف - إلا أنها تحتوي عادةً على منافذ Ethernet أيضًا، مما يسمح لك بتوصيل أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة التلفزيون والأجهزة الأخرى فعليًا بالإنترنت مباشرةً.

كيف يعمل راوتر WiFi؟



يقوم راوتر WiFi بتحويل بيانات النطاق العريض إلى نطاقات راديو، والتي يتم التقاطها بعد ذلك بواسطة أجهزتك، وتشبه نطاقات الراديو هذه الممرات المختلفة، والتي تحافظ على البيانات منفصلة لمنع انسدادها، وتحتاج الأجهزة المختلفة إلى نطاقات ترددية مختلفة — تحتاج بعض الأجهزة إلى أكثر من غيرها — لذا كلما زاد عدد النطاقات، زادت كفاءة جهاز التوجيه. يمكنك الاختيار من بين أجهزة التوجيه الفردية أو المزدوجة أو ثلاثية النطاق.

النطاق الفردي VS النطاق المزدوج – أيهما أفضل؟



يحتوي جهاز التوجيه أحادي النطاق على نطاق تردد واحد فقط يبلغ 2.4 جيجا هرتز، وهي عادة ما تكون أرخص، وتتصل بسهولة بالأجهزة، وهي جيدة لاختراق العوائق مثل الأبواب والجدران، لكن سرعاتها أقل من أجهزة التوجيه متعددة النطاقات ولا تحتوي على جميع الميزات الحديثة.

وربما يكون النطاق الفردي هو الأفضل إذا كانت احتياجات الإنترنت الخاصة بك ضئيلة، وتعد أجهزة التوجيه ثنائية النطاق أغلى ثمناً ولكنها تعد أيضًا بسرعات وأداء أفضل. أصبحت أجهزة التوجيه ثنائية النطاق الآن هي المعيار إلى حد كبير، لذا سيتم تقديم الخدمة الجيدة للأجهزة الحديثة.

ما هو أفضل راوتر WiFi للأسر الكبيرة؟



إذا كان هناك الكثير من الأشخاص في منزلك - مثل عائلة كبيرة بها الكثير من الأجهزة لكل شخص - فسيكون جهاز التوجيه ثلاثي الموجات هو الخيار الأفضل، تحتوي أجهزة التوجيه ثلاثية النطاق على قناة واحدة بتردد 2.4 جيجا هرتز وقناتين بتردد 5 جيجا هرتز، وتم تجهيز أجهزة التوجيه هذه للتعامل مع سرعات جيجابت متعددة - تصل إلى 2166 ميجابت في الثانية على كل نطاق 5 جيجاهرتز، وبالنسبة لأسرة كبيرة - منزل كبير به الكثير من الغرف - فإن النظام الشبكي هو الأفضل.

ما هو نظام شبكة WiFi؟



نظام شبكة WiFi هو في الأساس سلسلة من وحدات التوجيه المتصلة - المعروفة بالأقمار الصناعية أو العقد - والتي تبث كل منها إشارة WiFi، مما يزيل أي مناطق ميتة على الإنترنت داخل المنزل، تعتبر الأنظمة الشبكية مفيدة للمنازل التي تحتوي على الكثير من الغرف والعديد من الأجهزة، مما يساعد في الحفاظ على سرعات الإنترنت أينما كنت. أنظمة الشبكات قابلة للتوسيع، مما يسمح لك بإضافة عقد إضافية وزيادة مساحة التغطية الخاصة بك.

كيف تختار راوتر للألعاب؟



إذا كان لديك الكثير من الأجهزة وجهاز التوجيه الذي لا يرقى إلى مستوى المهمة، فسوف تواجه مشكلات التأخر عند تشغيل وحدة التحكم الخاصة بك، أنت بحاجة إلى راوتر يمكنه التعامل مع أجهزة متعددة، ابحث عن راوتر للألعاب يوفر الأولوية لأنظمة وتطبيقات الألعاب لديك.



إذا كنت تعيش في منزل يضم العديد من اللاعبين، فقد ترغب أيضًا في الحصول على راوتر يسمح لك بالتحكم في مقدار النطاق الترددي الذي يحصل عليه كل فرد في منزلك. يحتوي البعض أيضًا على وحدة تحكم إدارية معدلة لضبط أولويات النطاق الترددي بسهولة حسب احتياجاتك.



وتأكد من أن راوتر الألعاب الخاص بك مزدوج السوء على الأقل حتى تتمكن من استخدام قناة 5 جيجا هرتز للحصول على سرعات أعلى. يعد جهاز التوجيه ثلاثي النطاق أفضل لأنه يمكنك بعد ذلك حجز قناة واحدة بسرعة 5 جيجا هرتز للألعاب فقط.