شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الجيل القادم من Vision Pro سيضم الحوسبة المكانية بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المسرب الشهير مينج تشي كو، وهو محلل مرموق مهتم بشركة ابل، إن ابل تخطط لبدء الإنتاج الضخم للجيل القادم من Vision Pro في النصف الثاني من عام 2025، وستكون نقطة البيع الرئيسية هي الحوسبة المكانية بالذكاء الاصطناعي التي تدعمها شريحة Apple M5.

وبحسب موقع GSM الهندى، فيعمل جهاز Vision Pro الحالي من ابل بشريحة M2، لذا فإن شريحة M5 ستحسن الأداء بشكل كبير، وهذا بدوره سيمكن من تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد ضرورية للحوسبة المكانية.

وتريد ابل جعل واجهة الإنسان والآلة أكثر سهولة في الاستخدام وكفاءة من خلال الجمع بين ذكاء ابل وتتبع العين والتحكم بالإيماءات. والقدرة المحسنة لشريحة M5 على التعامل مع المهام المتعلقة بالذكاء الاصطناعي هي المفتاح لتحقيق ذلك.

ويعتقد مينج تشي كو أن ابل ستكون قادرة على الحفاظ على سعر مماثل نسبيًا لأنها ستستخدم نفس الأجهزة إلى حد كبير وترقية الشريحة فقط. ومع ذلك، لا يزال التصميم الأخف وزنًا والبطارية الأكبر حجمًا في الحسبان.

وإذا تمكنت ابل من تقديم سيناريوهات جذابة للمستخدم، فقد يصل الجيل القادم من Vision Pro إلى اهتمام المستخدمين الرئيسي، ومن المرجح أن تكون قدرات الذكاء الاصطناعي المخطط لها متفوقة على تلك التي تقدمها الهواتف الذكية القياسية، على سبيل المثال، ولكن هل ستكون كافية؟

ما الحوسبة المكانية؟

الحوسبة المكانية "spatial computing" هو مصطلح واسع يصف عملية إدماج المحتوى الافتراضي في العالم المادي، وتمكن هذه العملية العناصر الرقمية من الظهور في البيئة المادية، وتسمح للمستخدمين بالتفاعل معها كما لو كانت موجودة بالفعل.