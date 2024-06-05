شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من الذكاء الاصطناعى لـ iOS 18.. ما يمكن توقعه فى WWDC 2024 من أبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يبدأ مؤتمر WWDC 2024 في 10 يونيو حيث ستكشف أبل عن خططها لهذا العام، ووفقًا للتقليد، خلال WWDC 2024، سيقدم عملاق التكنولوجيا الترقيات القادمة، من المرجح أن تكون هذه الترقيات هي الإصدار التالي والمعالج ونظام iOS وغير ذلك الكثير، ومن المتوقع أن تستخدم شركة أبل هذا الحدث كمنصة لسرد نواياها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

في الواقع، من المتوقع أن يركز مؤتمر WWDC 2024 بشكل رئيسي على الذكاء الاصطناعي وتكامله مع الأجهزة، فبعد أن قام المنافسان، مايكروسوفت وجوجل، بطرح خططهما بالفعل، ستدخل شركة أبل إلى السباق عبر هذا الحدث.



سيكون الكشف عن أنظمة التشغيل iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS وwatchOS من بين أبرز أحداث مؤتمر WWDC 2024، وفيما يلى أبرز ما يمكن توقعه أكثر من مؤتمر WWDC 2024.

WWDC 2024: ما يمكن توقعه

مع اقتراب مؤتمر WWDC 2024، كشفت شركة أبل عن الجلسة الرئيسية (والتي سنكشف عنها قريبًا)، فمن خلال تقديم جزء صغير من المعلومات، تقوم شركة أبل ببناء مسرح لاكتشافات أكبر، ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، سيركز نهج الذكاء الاصطناعي لشركة أبل على الميزات العملية للأجهزة بدلاً من العروض التوضيحية المبهرجة.

iOS 18



تقول الشائعات إن شركة أبل ستطرح أحد أكبر تطورات البرامج – iOS 18. وفي WWDC 2024، ستصدر أبل تحديثات برامج جديدة لأجهزتها.

من المؤكد أن iOS 18 هو التحديث الأكثر انتظارًا، من المتوقع أن يقدم iOS 18 تحسينات كبيرة بما في ذلك تخصيص الشاشة الرئيسية وإصدار siri الجديد وميزات الذكاء الاصطناعي التوليدية وغيرها الكثير، لتوفير المزيد من الطاقة لنظام التشغيل iOS 18، تجري أبل أيضًا محادثات مع Open AI وجوجل وAnthropic لدمج برامج الدردشة الآلية الخاصة بهم في نظام التشغيل الخاص بها.

ومن المتوقع أن يكون ChatGPT من OpenAI أول من يتكامل بعمق مع النظام البيئي لشركة أبل، في حين أن المناقشات مع جوجل بشأن Gemini مستمرة.

ولكن متى سيصبح iOS 18 حقيقة؟ وفقًا للتقارير، يجب إصدار الإصدار التجريبي العام الأول لنظام التشغيل الجديد هذا، iOS 18، بعد شهر من الكلمة الرئيسية، والتي تأخذ الجدول الزمني إلى منتصف شهر يوليو تقريبًا. تقليديا، تقوم شركة التكنولوجيا العملاقة بإصدار نسخة مستقرة من التحديث لجميع أجهزتها الحالية بعد أيام قليلة من إطلاق أحدث هواتفها الرائدة iPhone في سبتمبر. يمكن للمستخدمين أن يتوقعوا نفس الشيء بالنسبة لنظام iOS 18 أيضًا.

ميزات الذكاء الاصطناعي

ولتعزيز تجربة المستخدم، تتطلع أبل إلى تسهيل المهام من خلال دمج الذكاء الاصطناعي معها، إلى جانب نظام التشغيل iOS 18، قد يعلن عملاق التكنولوجيا أيضًا عن العديد من الميزات الأخرى، قد تتضمن هذه الميزات Smart Recap وVoice Memo Transcription والرموز التعبيرية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

ويعتزم عملاق التكنولوجيا تقديم الأدوات المساعدة الجديدة بنقطة تركيز فريدة، وهي دمج الأدوات التي يمكن للمستخدمين استخدامها في روتينهم اليومي وتفاعلاتهم، كما يلى:

ميزة Smart Recap: ستقوم الميزة الجديدة بتلخيص النصوص والإشعارات والوسائط الفائتة، مما يوفر للمستخدمين نظرة عامة موجزة عما فاتتهم. تحاكي هذه الميزة ميزة الاستدعاء من Microsoft، والتي تتتبع الأنشطة الأخيرة على الجهاز.

نسخ المذكرات الصوتية: قد يحصل تطبيق Voice Memo على نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسهل تسجيل المحتوى.

الرموز التعبيرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي: من المتوقع أن يجلب iOS 18 الذكاء الاصطناعي المنتج إلى الرموز التعبيرية. وفقًا للتقرير، فإن شركة أبل في طريقها لتطوير برنامج يمكنه تصنيع رموز تعبيرية مخصصة، بناءً على ما يرسله المستخدمون من رسائل نصية. وهذا يعني أنه مهما كانت الرسالة النصية، سيكون لديك مجموعة أخرى من الرموز التعبيرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتعبير عن نفس المشاعر، بما يتجاوز كتالوج الخيارات التي تقدمها أبل حاليًا.

تحسين سيري: من المتوقع أن تكشف أبل عن سيري ذو صوت أكثر طبيعية، معزز بنماذج لغات كبيرة، ووظائف سيري أفضل على ساعة أبل. وفقًا للتقرير، سيتمكن Siri المحدث من التحكم في جهاز iPad أو iPhone والتنقل فيه بشكل أفضل وبدقة أكبر. على سبيل المثال، بمساعدة الذكاء الاصطناعي، سيتمكن Siri من فتح مستندات فردية، أو نقل ملاحظة إلى مجلد آخر، أو إرسال بريد إلكتروني أو حذفه، أو فتح منشور معين في أبل News، أو إرسال رابط ويب عبر البريد الإلكتروني، أو حتى مطالبة الجهاز بـ ملخص لمقالة.