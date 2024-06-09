تكنولوجيا: إطلاق إصدار Infinix Note 40 Series Racing بالشراكة مع BMW Group Designworks

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتضمن سلسلة Infinix Note 40 خمسة هواتف ذكية؛ Note 40 4G و Note 40 5G و Note 40 Pro 4G و Note 40 Pro 5G و Note 40 Pro+.

تأتي هذه الهواتف بألوان مختلفة، والآن ينضم إليها إصدار Racing Edition الذي أعلنت عنه Infinix، والمصمم بالشراكة مع BMW Group Designworks.

تقول Infinix إن إصدار Note 40 Series Racing Edition مصمم لعشاق التكنولوجيا الشباب، وهو “يجسد جوهر السرعة“.

والمميز بالهاتف هي اللوحة الخلفية الفريدة وواجهة المستخدم المخصصة. فقد تعاونت Infinix مع BMW Group Designworks لتصميم اللون والمواد والتشطيب (CMF) للأغطية الخلفية لـ Note 40 Series Racing Edition.

تتميز اللوحات الخلفية برموز السباق ثلاثية الألوان الشهيرة من BMW، كما تحصل على Note 40 Series Racing Edition مع خلفيات حصرية وواجهة مستخدم مستوحاة من طاقة مضمار السباق.

يبدأ إصدار Racing Edition من Note 40 4G و Note 40 5G و Note 40 Pro 4G و Note 40 Pro 5G وNote 40 Pro+ بسعر 209 دولارًا و259 دولارًا و279 دولارًا و309 دولارًا و329 دولارًا على التوالي. وستكون هذه الاجهزة متاحة عالميًا، لكن أسعارها ستختلف حسب المنطقة.

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