تكنولوجيا: هاتف vivo V40 Pro يحصل على شهادة NBTC مما يشير إلى إطلاق وشيك

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر مارس الماضي، أطلقت شركة Vivo هاتف V40 SE في أوروبا، والآن يبدو أن هناك إصدار آخر سينضم إليه: V40 Pro.

فقد ظهر هذا الهاتف في قاعدة بيانات شهادات NBTC في تايلاند برقم الطراز V2347، لذلك سيتم بيعه هناك بالتأكيد.

وقد تم رصده أيضًا على موقع EE الإلكتروني في المملكة المتحدة، لذا من المتوقع أيضًا إطلاقه في أوروبا والمملكة المتحدة.

تقول الشائعات أن V40 Pro سينتهي به الأمر ليصبح S19 Pro معاد تسميته، والذي تم إطلاقه في الصين الشهر الماضي.

وإذا كان الأمر كذلك، فتوقع أن يحتوي جهاز V40 Pro على شاشة AMOLED تعمل باللمس مقاس 6.78 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز مع سطوع يصل إلى 4500 نتس ودقة 1260 × 2800، ونظام كاميرا خلفية ثلاثية (كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع OIS، وكاميرا تقريب بصري بدقة 50 ميجابكسل 2x ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا امامية بدقة 50 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة)، وبطارية بسعة 5500 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 80 واط.

من المفترض ان يعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 9200+ مقترنًا بذاكرة عشوائية (RAM) تبلغ 8/12/16 جيجابايت وذاكرة تخزين تبلغ 256/512 جيجابايت.

سيعمل الهاتف بالطبع بنظام Android 14 من اليوم الأول، مع واجهة مستخدم Funtouch OS 14 من vivo.

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