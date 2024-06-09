تكنولوجيا: ‏ViewSonic تكشف عن شاشة XG2536 من نوع IPS بمعدل تحديث 280 هرتز

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ViewSonic شاشة جديدة تستهدف لاعبي الحركة سريعة الوتيرة؛ وهي شاشة XG2536.

تتميز هذه الشاشة بحجم 24 بوصة ومعدل تحديث عالٍ يبلغ 280 هرتز بالإضافة إلى دقة 1080 بكسل، مما يوفر مرئيات سلسة للألعاب التنافسية.

وفي حين أن تاريخ الإطلاق الرسمي لا يزال غير معروف، فقد تم تحديد السعر عند 290 دولارًا أمريكيًا (حوالي 2104 يوان صيني).

تتميز XG2536 بلوحة IPS بدقة 1920 × 1080 مع معدل تحديث يبلغ 280 هرتز، مما يضمن تجربة ألعاب سريعة الاستجابة وخالية من التمزق.

كما انها توفر سطوع يبلغ 300 نتس في المتر المربع، ونسبة تباين ثابتة تبلغ 1000:1، ووقت استجابة يبلغ 5 مللي ثانية.

بالإضافة إلى ذلك، توفر الشاشة إعادة إنتاج ألوان جيدة بعمق ألوان 8 بت وتغطي 99 بالمئة من ألوان RGB و 98 بالمئة من التدرج اللوني NTSC.

وبالنسبة لبيئة العمل، يوفر الحامل نطاقًا واسعًا من التعديلات بما في ذلك الإمالة والدوران والحركة الأفقية والرأسية ودرجة الميل.

تم تجهيز الشاشة أيضًا بسماعتين بقوة 2 واط لتلبية الاحتياجات الصوتية الأساسية وإضاءة محيطة في الخلف لإضفاء لمسة من الجو.

وتشتمل خيارات الاتصال على منفذي HDMI 2.0، ومنفذ DisplayPort 1.4، ومنفذ USB-C 3.2 مع توصيل طاقة بقوة 65 واط لشحن أجهزة الحواسب المحمولة، ومقبس سماعة رأس قياسي مقاس 3.5 ملم.

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