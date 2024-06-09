تكنولوجيا: ‏Minisforum تكشف عن معالج الرسومات الخارجي R3GAF المبني على Radeon 7600M XT

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تأتي معظم أجهزة الحواسب الشخصية الصغيرة بدون معالج رسومات داخلي منفصل، ​​ويرجع ذلك في الغالب إلى ميزانياتها الحرارية والطاقة المتواضعة.

وبالنسبة لمثل هذه الأنظمة، تكون وحدات eGPU مفيدة إلى حد ما لتعزيز قوة الرسومات بشكل كبير، ويهدف أحدث R3GAF eGPU من Minisforums RX 7600M XT المدعوم بـ R3GAF eGPU مع دعم OCuLink إلى القيام بذلك.

تعد AMD Radeon 7600M XT وحدة معالجة رسومات متنقلة قوية تعتمد على بنية RDNA 3.

يتميز معالج الرسومات بـ 12 وحدة CU وذاكرة GDDR6 بسعة 8 جيجابايت، وهو يعمل بشكل جيد بشكل مثير للإعجاب ويقترب من اداء وحدة معالجة الرسومات الخاصة بالحاسب المحمول NVIDIA RTX 4070 في الاختبارات الاصطناعية.

عادةً ما يكون الأداء الناتج عن استخدام eGPU مقارنة باتصال اللوحة الرئيسية المباشر عيبًا كبيرًا إلى حد ما. ولكن تعمل تقنية OcuLink على تخفيف هذه المشكلة إلى حد كبير، وذلك بفضل اتصال PCIe المكون من 4 حارات والذي يتميز بسرعات تصل إلى 64 GT/s، أي أسرع بنسبة 50 بالمئة من Thunderbolt 4.

جدير بالذكر أن Minisforum أطلقت أيضًا مؤخرًا قاعدة رسومات DEG1 بدعم OCuLink، وعلى عكس R3GAF، يمكن تكوين الأول باستخدام بطاقات متطورة من كل من NVIDIA و AMD، بما في ذلك RTX 4090 القوي.

يضم R3GAF أيضًا منفذ HDMI 2.1، بالإضافة إلى منفذي DisplayPort 1.4 الذي يمكنهم دعم ما يصل إلى 3 شاشات خارجية.

وبصرف النظر عن ذلك، توجد أيضًا ثلاثة منافذ USB 3.2 Gen 1 بالإضافة إلى منفذ واحد من النوع C.

لا توجد معلومات عن الأسعار حتى الآن، ولكن نظرًا لأن وحدة معالجة الرسوميات ONEXPLAYER eGPU ذات المواصفات المماثلة تُباع حاليًا بحوالي 750 دولارًا أمريكيًا، فيمكننا أن نتوقع أن يتم تسعير R3GAF بشكل تنافسي في نفس النطاق.

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