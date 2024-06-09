تكنولوجيا: ‏Minisforum تكشف عن جهاز AtomMan X7 Pt الذي يعمل بمعالج AMD مع دعم OCuLink

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Minisforum، وهي شركة تحظى بتقدير كبير لمجموعتها الرائعة من أجهزة الحواسب الشخصية الصغيرة، مؤخرًا عن جهاز AtomMan X7 Ti الذي يتميز بمعالج Intel Core Ultra 9 185H ودعم OCuLink.

وفي مؤتمر Computex 2024، أعلنت الشركة عن إصدار آخر إلى عائلة AtomMan، والذي يطلق عليه اسم X7 Pt، والذي يصادف أنه أول جهاز حاسب صغير من الشركة يدعم التبريد السائل.

وعلى عكس X7 Ti الذي يعتمد على Intel، فإن AtomMan X7 Pt مدعوم بمعالج AMD Ryzen 9 8945HS، والذي يمكن إقرانه بذاكرة DDR5-5600 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت.

ينتمي معالج Ryzen 9 8945HS ثماني النواة إلى عائلة Hawk Point من وحدات APU ويتميز بـ 8 أنوية و16 خيط مسار من جودة Zen 4، وهو أسرع من Core Ultra 9 185H الموجود في X7 Ti.

ومن المثير للاهتمام أن هذا الحاسب المصغر يحتوي على نظام تبريد سائل يدعي Minisforum أنه سيكون قادرًا على الحفاظ على مستويات درجة الحرارة والضوضاء أقل من 75 درجة مئوية و 40 ديسيبل على التوالي.

تعلى الرغم من أن النظام يفتقر إلى رسومات داخلية منفصلة، ​​يمكن للمستخدمين الاستفادة من منفذ OCuLink المضمن، والذي يوفر سرعات تصل إلى 8 جيجابايت/ثانية، وهو أسرع بكثير من 5 جيجابايت/ثانية التي يوفرها Thunderbolt 4.

يقدم Minisforum خيارات مثل قاعدة الرسومات R3GAF eGPU و DEG1، وكلاهما يدعم واجهة OCuLink لاتصالات أسرع.

ومن المفترض أن تكون وحدة معالجة الرسومات Radeon 780M المدمجة المستندة إلى 12-CU RDNA 3 سريعة جدً الأحمال عمل الرسومات غير المكثفة.

أما بالنسبة للاتصال، يتميز AtomMan X7 Pt بمجموعة كبيرة من المنافذ، بما في ذلك أربعة منافذ USB 3.2 Gen 2 (Type-A)، ومنفذ USB 4 مزدوج، ومنفذ إيثرنت مزدوج 2.5G، و HDMI 2.1، و DisplayPort 1.4، ومقبس صوت.

وللتخزين، يتميز الجهاز بفتحات M.2 2280 PCIe 4.0 مزدوجة، وبالنسبة للاتصال اللاسلكي، توجد فتحة M.2 2230 لدعم WiFi 6E و Bluetooth 5.3.

لا توجد معلومات حول السعر أو التوفر حتى الآن، ولكن يمكن توقع المزيد من التفاصيل في الأسابيع المقبلة.

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