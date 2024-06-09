تكنولوجيا: تطبيق NotebookLM من جوجل يمكنه الآن القراءة من الويب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت جوجل مؤخرًا بترقية مساعدها الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لتدوين الملاحظات إلى Gemini 1.5 Pro، ووسعت الشركة نطاق توفره ليشمل أكثر من 200 دولة ومنطقة، وقدمت العديد من الميزات الجديدة.

والآن، يدعم NotebookLM عناوين URL على الويب وشرائح جوجل للإدخال لإنشاء إجابات على الاستعلامات ذات الصلة.

ستحتوي الإجابات أيضًا على اقتباسات مضمنة ترتبط مباشرة بالمقاطع ذات الصلة في المادة المصدر. كما أصبح دليل دفتر الملاحظات الآن قادرًا على إنشاء ملخصات عالية المستوى ونظرات عامة وأسئلة شائعة.

إن جلب NotebookLM إلى أقوى إصدار من Gemini يعني أنه يمكن للمستخدمين الآن الاستفادة من إمكانيات الوسائط المتعددة لـ Gemini 1.5 Pro لتحميل الصور التي يمكن تحليلها والاستشهاد بها.

تعمل هذه الميزة كما هو متوقع، ولكن نظرًا لأن NotebookLM هو “نظام مغلق“، فلن يقوم بإجراء عمليات بحث على الويب أو استخلاص أي معلومات خارج المصادر المجمعة.

يسمح NotebookLM الآن بما يصل إلى خمسين مصدرًا، مقارنة بخمسة مصادر فقط في السابق. ومع ذلك، يقتصر كل مصدر على 500000 كلمة، لذا يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي معالجة 25 مليون كلمة فقط لكل دفتر ملاحظات.

وشاركت جوجل سلسلة من دراسات الحالة على مدونتها التي تسلط الضوء على العديد من الاستخدامات المبتكرة لـNotebookLM بما في ذلك تحليل كاتب السيرة الذاتية WalterIsaacson لمجلات ماري كوري بالإضافة إلى المدونين الصوتيين والباحثين الوثائقيين.

ومع ذلك، تظل المخاوف المتعلقة بالخصوصية قائمة نظرًا لأن NotebookLM سيطلب من المستخدمين تحميل المواد حتى تكون ذات فائدة ما لم تجد جوجل طريقة لربطها بـ Gemini Nano؛ الإصدار الأخف من Gemini الذي يعمل على Pixel 8 Pro.

وفي حين أن NotebookLM لا يزال منتجًا تجريبيًا إلى حد كبير، فقد حصل على دعم مجتمع متنوع يضم 14000 عضو يتكون من الكتاب والناشرين والطلاب وعشاق ألعاب لعب الأدوار.

ومع بدء جوجل في الطرح العالمي لوكيل الذكاء الاصطناعي الخاص بتدوين الملاحظات، فمن المتوقع أن ينمو المجتمع بشكل أكبر.

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