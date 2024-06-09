تعلم البرمجة للمبتدئين | 8 تطبيقات مذهلة لتعلم البرمجة من الصفر

لا أحد ينكر الأهمية الكبيرة التي تحتلها البرمجة في عصرنا الحالي، حيث أصبحت واحدة من أهم المهارات التي يمكن لأي شخص تعلمها،سواء كنت طالب أو تقني محترف، أو حتى هاوي، فإن تعلم لغة البرمجة يمكن أن يفتح لك فرص مهنية واسعة، لذلك سنقوم من خلال هذا المقال بمساعدتك على البدء في تعلم البرمجة من الصفر، من خلال 8 تطبيقات مذهلة.

تعلم البرمجة من الصفر قد يبدو مهمة شاقة في البداية ولكن مع وجود البرامج الاحترافية التي تساعد المبتدئين في تعلم البرمجة بداية من أساسياتها نهاية إلى الاحتراف يصبح الأمر سهل وشيق وخاصة أنها تفق آفاق عمل واسعة وتعد استثمار للمستقبل، والآن هيا نبدأ رحلتنا في عالم البرمجة.

ما هي البرمجة؟

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البرمجة هي عملية كتابة تعليمات وأوامر لجهاز الحاسوب باستخدام لغة برمجة معينة، بهدف تنفيذ مهام محددة أو حل مشكلات معينة، تعد البرمجة أحد أساسيات عالم التكنولوجيا الحديث حيث تُستخدم في تطوير البرامج والتطبيقات والمواقع الإلكترونية ومعظم الأنظمة التشغيلية وألعاب الفيديو، بل لا يخلو عمل تقني اليوم من استخدام البرمجة، كما يستخدم العديد من المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات (IT) وعلوم الكمبيوتر مهارات الترميز ولغات البرمجة لإنجاز مهامهم اليومية.

أشهر فرص عمل البرمجة

برمجة المواقع الإلكترونية

برمجة وتطوير تطبيقات الهاتف

برمجة تطبيقات الكمبيوتر

برمجة الألعاب

برمجة الانظمة التشغيلية

ما هي أساسيات البرمجة؟

لتعلم البرمجة من الصفر هناك أساسيات يجب تعلمها تبدأ من تعلم لغات البرمجة مرورًا بمعرفة خوارزميات البرمجة وصولًا للكود المصدري، ويعد تعلم هذه الأساسيات هو حجر الأساس لكل من يرغب في تعلم البرمجة من الصفر.

1. لغات البرمجة

لغات البرمجة هي الأدوات التي يستخدمها المبرمجون لكتابة الأوامر والتعليمات التي يفهمها الحاسوب لتنفيذ مهام معينة، حيث أنه كما نستخدم نحن البشر لغات للتعامل والتفاهم فيما بيننا، كذلك الحاسب الآلي له لغة خاصة من خلالها يستقبل الأوامر والتعليمات ويقوم بتنفيذها، وتتمثل هذه اللغة في لغة 0،1 لذلك تم تطوير العديد من اللغات البرمجية وتنوع هذه اللغات من حيث الاستخدامات والقدرات، وكل منها مصمم لتلبية احتياجات محددة في تطوير البرمجيات، لذلك عند تعلم البرمجة من الصفر يكون لهذه اللغات دور كبير لا يمكن تجاوزه.

قواعد لغات البرمجة

عند تعلم البرمجة يجب التعرف على قواعد اللغات البرمجية وهي القواعد التي تحدد مهام كل لغة وما يمكنها فعله وما لا يمكنها فعله وتتمثل هذه القواعد في:

الأرقام و مدى صحتها: أنواع الارقام الموجوده و مداها وهل هو كبير أم صغير.

الكلمات Reserved Words: المحفوظه والمستخدمة فى لغة البرمجه نفسها.

حدود اللغه: إمكانيات اللغة فى عمل البرامج والتطبيقات.

أشهر لغات البرمجة

Python

Java

JavaScript

C#

C++

Ruby

PHP

2. الخوارزميات

الخوارميات هي أساس البرمجة والطريقة التي يستخدمها المبرمج لحل مشكلة أو تنفيذ مهمة برمجية، ويسبق تصميم الخوازميات كتابة الكود.

3. الكود المصدري

الكود المصدري هو النص الذي يكتبه المبرمج باستخدام لغة البرمجة، ويحتوي الكود على التعليمات المطلوب من الحاسب تنفيذها، لذلك يتم تحويله إلى أحد لغات البرمجة لكي يستطيع الكمبيوتر تنفيذ الأمر.

ما هي أنواع لغات البرمجة

تتعدد أنواع لغات البرمجة على حسب وظيفتها والدور الذي تقوم به عند إتمام عملية البرمجة، ولكل لغة عناصر قوتها وضعفها وتنقسم اللغات البرمجية إلى نوعين أساسيين وهما:

1- لغات برمجة عالية المستوى High-Level Language

كما قلنا في بداية المقال عن تعلم البرمجة، أن الكمبيوتر يحتاج إلى لغة يفهمها ويأخذ من خلالها الأوامر كما يحتاج الإنسان تمامًا، ولغات البرمجة عالية المستوى هي لغات قريبة من اللغة التي يفهمها البشر، فهي تتكون من رموز ومفردات قريبة من المستخدمة في اللغة الإنجليزية، ويمكن للمبرمج من خلال هذه اللغات إضافة شرح وتعليقات، وهذا ما يجعلها أسهل في الاستخدام ويمكن التعديل عليها بسهولة.

كما أن لغات الرمجة عالية المستوى تم تصميمها خصيصًا للعمل على أجهزة الكمبيوتر بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها، ومن أهم هذه اللغات : #C، ولغة Java، ولغة JavaScript، ولغة Python، ولغة SQL

2- لغات برمجة منخفضة المستوى Low-Level Language

هذا النوع من لغات البرمجة غير قابل للقراءة البشرية بواسطة المبرمجين لأنها معقدة ويتم كتابتها بظام 0 ، 1 لذلك يفهمها الكمبيورت فقط، وتنقسم هذه اللغات إلى قسمين وهما:

لغة الآلة Machine Language:

هي لغة يستطيع الكمبويتر فقط فهمها وتعمل بالنظام الثنائي وهي معقدة جدًا وتختلف من كمبيوتر إلى آخر، كما أن كتابتها أمر معقد بالنسبة للمبرمجين.

لغة التجميع Assembly Language:

تعد لغة التجميع أسهل قليلًا من لغة الآلة وذلك لأنها تضم بعض المفردات الموجودة باللغة الإنجليزية مثل Add و Sub مما يجعلها أسهل في القراءة والفهم.

فوائد تعلم البرمجة

أصبحت البرمجة والترميز من أهم المجالات على الساحة في العصر الحالي لذلك قد يكون لتعلم كيفية استخدام لغات البرمجة المختلفة وامتهان مهنة مبرمج لها فوائد كثيرة يمكنك استغلالها بعدة طرق، بما في ذلك:

مهنة المبرمجين من أكثر المهن المطلوبة هذه الأيام ورواتبها من أعلى الرواتب، لذلك يساعدك تعلم البرمجة إلى ضمان الحصول وظيفة هامة تتجه نحو المستقبل. توفر فرصة تعلم البرمجة الاستقرار الوظيفي وذلك نظرًا لأن مجال علوم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يتطور ويتغير باستمرار، قد يكون هناك المزيد من فرص العمل المتاحة للمحترفين الذين يمتلكون مهارات البرمجة. يساعد في تطوير المهارات الناعمة مثل: التفكير النقدي، الإبداع،حل المشكلات. قد يزيد تعلم البرمجة من مرونة حياتك المهنية ويرجع ذلك إلى أن استخدام لغة البرمجة يمكنك من تحمل مزيد من المسؤولية في العمل والتقدم لفرص الترقية، وذلك لأنه بعد تعلمك لغة برمجة واحدة، قد تجد اللغات الأخرى أسهل في الفهم والتعلم، مما يمنحك مرونة في نوع المشاريع التي تعمل عليها.

أفضل تطبيقات تعلم البرمجة للمبتدئين

تطبيقات البرمجة هي باختصار تطبيقات برمجية تم تصميمها خصيصًا لكل من يريد تعلم البرمجة وتصميم البرامج والتطبيقات، توفر هذه التطبيقات دروس تفاعلية وبرامج تعليمية وتمارين تدريبية لمساعدة المبتدئين على فهم مفاهيم البرمجة وتطوير مهارات البرمجة وتعلم البرمجة من الصفر.

كما تتضمن معظم تطبيقات البرمجة ميزات مثل محرر التعليمات البرمجية، وتعليمات خطوة بخطوة، ومنصة لتشغيل واختبار التعليمات البرمجية، والغرض الأساسي من تطبيق البرمجة هو تسهيل تعلم البرمجة من خلال توفير بيئة تعليمية سهلة الاستخدام ومنظمة وخاصة للمبتدئين الذين يريدون أن يخطوا أولى خطواتهم في عالم البرمجة.

والآن سوف نعرض قائمة تضم أهم 9 تطبيقات للمبتدئين تساعدك في تعلم البرمجة بدون أي خبرة سابقة.

1- Enki

تطبيق Enki هو تطبيق للبرمجة يوفر مواد لتعلم لغات البرمجة الشهيرة مثل Python وJavaScript وAirtable، هذا التطبيق مفيد بشكل خاص للمبتدئين وذلك بسبب سهولة استخدامه، يسمح Enki أيضًا للمستخدمين بتتبع تقدمهم وأهداف تعلمهم، مما يساعدك على مراقبة مدى تعلمك على التطبيق، يقدم Enki محتوى مجاني ولكن يتعين على المستخدمين دفع رسوم اشتراك للوصول إلى المزايا الإضافية التي لا تتوفر في النسخة المجانية.

2- SoloLearn

يعد تطبيق SoloLearn بمثابة منصة توفر دروسًا للغات البرمجة، يحتوي هذا التطبيق على مجموعة واسعة من المواد التعليمية، مع دروس تعليمية من المستوى المبتدئ إلى المستوى الاحترافي، يمكنك من خلال هذا التطبيق تطوير مستوى مهارتك في الترميز دون الحاجة إلى الاستعانة بتطبيقات أخرى، كما يمكنك استخدام تطبيق SoloLearn على هاتفك أو من خلال المتصفح، يقدم البرنامج إصدارًا أساسيًا مجانيًا ويوفر ميزات إضافية مدفوعة.

3- Mimo

تطبيق Mimo هو تطبيق مبتدئ لتعلم البرمجة حيث يعامل تعلم لغات البرمجة كلعبة، ويتوفر جوائز داخل التطبيق كلما تقدم مستواك في التعلم، من خلال هذا التطبيق، يمكنك تعلم Python وJavaScript وC++ وSQL وغيرها من لغات البرمجة، وأهم ما يميز البرنامج هو إمكانية العمل على مشاريع حقيقية مما يمنح المستخدمين مهارات تطبيقية وعملية، تتضمن النسخة المجانية من Mimo مشاهدة محتوى إعلاني ولكن إذا كنت لا ترغب في مشاهدة أي إعلانات، يمكنك دفع رسوم لاستخدام النسخة المميزة من Mimo.

4- Encode

يساعدك استخدام تطبيق Encode للبدء في تعلم البرمجة، يوفر Encode واجهة سهلة الاستخدام يمكن أن تساعدك في تعلم البرمجة بمفردك،من خلال التطبيق يمكنك الاختيار من بين العديد من لغات البرمجة المختلفة، بما في ذلك HTML و CSS، لا يكتفي التطبيق بالمستويات الأولية للمبتدئين بل يستضيف Encode دروس للمستويات الاحترافية ويقدم ملاحظات لتوجيه المستخدمين، من مميزات هذا التطبيق أنه مجاني ولديه موقع إلكتروني وتطبيق هاتف لكلٍ من نظامي التشغيل الأندرويد والأيفون.

5- Codeacademy

يتوفر Codeacademy عبر موقع إلكتروني كما له تطبيق هاتف، مما يمنح المستخدمين حرية في اختيار الطريقة التي يستخدمون Codeacademy من خلالها لتعلم البرمجة، يتيح البرنامج تعلم لغات البرمجة مثل PHP وJava وHTML وUX وPython و CSS، من أهم مميزاته أنه سهل الاستخدام ويتيح لك الوصول إلى أدوات مثل البطاقات التعليمية لمساعدتك في الاحتفاظ بالدروس الحالية والسابقة. يمكن استخدام التطبيق بشكل مجاني، كما يقدم يقدم دورات للمستويات المختلفة من البمتدأ إلى الاحترافي.

6- Programming Hub

يستضيف Programming Hub دورات لأكثر من 20 لغة برمجة مختلفة، ويتم من خلاله تقديم الدروس والإرشادات بطريقة سهلة الفهم، كما أنه في نهاية كل درس، يمكنك إجراء اختبار لتقييم فهمك للغة البرمجة، يقدم البرنامج محتوى مدفوع ومجاني للاستخدام، اعتمادًا على تفضيلات المستخديم.

7- Udacity

يوداسيتي هي منصة تقدم دروسًا لتعلم البرمجة للمبتدئين والمحترفين حيث تختلف في الصعوبة والموضوع، يتيح لك التطبيق تحديد نوع لغة البرمجة التي ترغب في تعلمها، تتطلب برامج Udacity من المستخدمين إكمال عشر ساعات دراسية في الأسبوع، ولكنها توفر مرونة فيما يتعلق بمتى يتم إنهاء هذه الساعات، دورات يوداسيتي مدفوعة على الرغم من أن الشركة تقدم منحًا دراسية للطلاب.

8- CodeHub

CodeHub هو برنامج ذو جودة عالية للمبتدئين الذين يرغبون في تعلم البرمجة في وقت وجيز، يقدم 50 درسًا يمكن للمستخدم إكمالهم وفقًا لتفضيلاته الشخصية ومدى سرعته في التعلم، يفصل CodeHub دوراته في أربع فئات حسب صعوبتها، حتى تتمكن من التطور في المستويات مع تطور مهاراتك.

ختامًا، كما نعلن جميعًا أن العالم يتجه نحو التطور بسرعة فائقة لا يمكن أن نلحق بها ونحن في أمكانننا، لذلك يجب التطوير من أنفسنا وتعلم كافة المهارات التي لا تجعلنا نتخلف عن ركب التقدم، ومن أهم هذه المهارات تعلم الترميز لغة العصر، لذلك قدمنا خلال هذا المقال 8 من أهم البرامج التي تساعدك في تعلم البرمجة من الصفر.

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