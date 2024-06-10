شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن جهاز Xbox Series X باللون الأبيض وخيارات تخزين جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت رسميًا عن إصدار أبيض من جهاز Xbox Series X، مستهدفًا المعجبين الذين يفضلون جمالية أخف لوحدة التحكم الخاصة بهم، يتخلص هذا الطراز الجديد من محرك الأقراص، مما يجعله تجربة رقمية بالكامل، لكنه يحافظ على نفس الأداء القوي مثل Xbox Series X الأصلي لألعاب Xbox الحالية.

يتميز جهاز Xbox Series X الأبيض بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت ومن المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام بسعر 449.99 دولارًا، كما يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الكشف عن إصدار خاص بسعة 2 تيرابايت “Galaxy Black” من جهاز Xbox Series X الأصلي، بسعر 599.99 دولارًا.

بالنسبة للاعبين المهتمين بالميزانية، تقدم مايكروسوفت أيضًا إصدارًا أبيض جديدًا من Xbox Series S، وحدة التحكم الأصغر حجمًا التي تبلغ 299 دولارًا، مع سعة تخزين 1 تيرابايت بسعر 349.99 دولارًا.

يتطابق المظهر الخارجي الأبيض لجهاز Xbox Series X الجديد مع نظام الألوان “الأبيض الآلي” لجهاز Xbox Series S، بينما تشير التسريبات إلى أن مايكروسوفت ربما قامت بترقية نظام التبريد لهذا الطراز الأبيض، فمن المرجح أن ينتظر التأكيد الرسمي حتى يتم هدم وحدة التحكم.

أيضًا، يبدو أن جهاز Xbox Series X الأبيض يؤكد إلغاء أو تأخير النسخة المحدثة التي ترددت شائعات مسبقًا من وحدة التحكم والتي تحمل الاسم الرمزي "Brooklin".

وصفت التفاصيل المسربة جهاز Brooklin بأنه تصميم أسطواني أكثر، ويفتقر إلى محرك أقراص، وتم تسويقه على أنه "رقمي بالكامل بشكل رائع".

كان من المفترض أن يكون الإطلاق المخطط لـ Brooklin في نوفمبر من هذا العام بسعر 499 دولارًا ووحدة تحكم جديدة مع اتصال Xbox Wireless 2.

في سبتمبر الماضي، أقر رئيس Xbox، Phil Spencer، بالتسريبات حول تصميم Xbox Series X المحدث، ملمحًا إلى التغييرات المحتملة في خريطة طريق الأجهزة الخاصة بهم.

قال سبنسر: "من الصعب رؤية عمل فريقنا يتم مشاركته بهذه الطريقة لأن الكثير قد تغير وهناك الكثير مما يدعو للإثارة الآن وفي المستقبل". "سوف نشارك الخطط الحقيقية عندما نكون مستعدين."

يضع إعلان مايكروسوفت الرسمي حدًا لهذه الشائعات، حيث يقدم جهاز Xbox Series X باللون الأبيض إلى جانب ترقيات التخزين لكل من الطرازين القياسي والخاص.