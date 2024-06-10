شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محلل آبل عن iOS 18: قد لا تصل ميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة عند الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل حدث WWDC24 مباشرة، يشارك محلل آبل الشهير مينج شو كوا، أفكاره حول iOS 18 وتطورات آبل الأخرى التي توشك الشركة على الإعلان عنها في الحدث القادم، من ضمنها التسريبات الخاصة بالشركة التي تعمل على ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزة آبل المستقبلية، حيث أكد كوا مجددًا أن الشركة على وشك الإعلان عن عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي.

ويعتقد كو أن شركة آبل ستقوم بدمج وظائف قوية في جميع جوانب نظام التشغيل iOS 18 وتطبيقات النظام الخاصة به، سيحصل مساعد الذكاء الاصطناعي للشركة، Siri، على ترقية كبيرة، كما أبلغنا سابقًا.

ومع ذلك، يشير كو إلى أن قدرات وظائف الذكاء الاصطناعي على الجهاز ستكون محدودة نظرًا لأن حجم الذاكرة البالغ 8 جيجابايت غير كافٍ لنموذج اللغة الكبير، أما بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، ستجمع آبل بين LLM المحلي ومن جانب الخادم لميزات الذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر أن كوا لا يعتبر أن تطوير الذكاء الاصطناعي لشركة آبل يمثل إنجازًا كبيرًا في هذا المجال، ومع ذلك فهو يتوقع أن استثمار أبل الضخم في التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة سيؤتي ثماره في المستقبل.

ووفقًا لأبحاثه، قد يكون حجم شحن سلسلة آيفون 16 في الربع الثاني من عام 2024 أقل قليلاً من نفس الفترة من العام الماضي.

كما يستغرق تدريب LLMs من جانب الخادم وقتًا أطول مقارنةً بالنماذج الأصغر الموجودة على الجهاز.

وفقًا لـ كوا، يمكن طرح الميزات الأكثر تقدمًا المعتمدة على الخادم لاحقًا على مراحل بدلاً من إطلاقها بالكامل مع سلسلة آيفون 16.

وبحسب ما ورد، ستقتصر ميزات الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا أيضًا على طرازات آيفون 15 برو إلى جانب سلسلة آيفون 16 وما فوق.

لقد سمعنا بالفعل عن صفقة آبل مع OpenAI وجوجل بشأن ميزات الذكاء الاصطناعي من جانب الخادم، ومع ذلك قلل كو من أهمية الشراكات مع الشركات الأخرى فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، ويعتقد أن تعاون آبل سيركز بشكل أساسي على "نموذج التغليف" لتفاعل المستخدم والتطبيق.