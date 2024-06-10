شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح تحديثا جديدا لـ AirPods خلال مؤتمر WWDC 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كما فعلت في السنوات الماضية، حددت شركة أبل ميزات البرامج الجديدة القادمة إلى المجموعة الحالية للشركة من سماعات الأذن وسماعات الرأس AirPods اليوم خلال فعاليات WWDC 2024، حيث كشفت أبل عن بعض التحديثات الرئيسية القادمة إلى AirPods هذا العام.

أولاً: تضيف الشركة إيماءات جديدة للإيماء بالرأس تسمى Siri Interactions على AirPods Pro والتي تتيح لك الاستجابة في الأماكن المزدحمة حيث تفضل عدم التحدث، وستتمكن من الإيماء بالإيجاب لتقول بصمت "نعم" أو تهز رأسك بكلمة "لا" وسيتفاعل المساعد الصوتي وفقًا لذلك.

وفي عرض توضيحي، أظهرت شركة آبل رجلاً في مصعد مزدحم يهز رأسه ليخبر سيري أنه لا يريد تلقي مكالمة من "Gam Gam".

كما ان تفاعلات Siri ليست مخصصة للمكالمات فقط، ستتمكن أيضًا من التفاعل مع الرسائل وإدارة الإشعارات والمزيد دون نطق صوت، وأوضحت شركة آبل أنها ستعمل أيضًا على تحسين عزل الصوت في AirPods Pro هذا العام.

كما قد تتوقع، من المفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسين كيفية التقاط سماعات الأذن لصوتك في الأماكن الصاخبة، وأثناء العرض التوضيحي، ظل أحد الأشخاص الذين كانوا في مكالمة أثناء تنقلاتهم عبر موقع بناء صاخب واضحًا على الطرف الآخر، و تقول Apple إن هذا التحديث يجلب عزل الصوت "الذي يغير قواعد اللعبة" من أجهزة Mac وiPhone وiPad إلى AirPods Pro.

يتم تشغيل كل من تفاعلات Siri وعزل الصوت بواسطة شريحة Apple H2 الموجودة داخل الجيل الثاني من AirPods Pro، وتكهنت الشائعات بأن المكون سيشق طريقه إلى طرز AirPod الأخرى هذا العام، ولكن في الوقت الحالي، يعد الإصدار Pro هو الخيار الوحيد لميزات سماعات الأذن المتقدمة التي طورتها الشركة، وتشمل هذه الميزات الصوت التكيفي والحجم المخصص والتوعية بالمحادثة.

وأخيرًا، يتوسع الصوت المكاني المخصص ليشمل الألعاب، والتى تتوفر على AirPods (الجيل الثالث) وAirPods Pro وAirPods Max، وسيوفر الصوت المكاني المخصص مع التتبع الديناميكي للرأس صوتًا غامرًا كان متاحًا سابقًا للبرامج التلفزيونية والأفلام والموسيقى.

وتقول Apple إنه يمكنك توقع أداء صوتي 16 بت و48 كيلو هرتز للدردشة أثناء جلسات الألعاب على AirPods Pro، بالإضافة إلى "أفضل زمن وصول صوتي لاسلكي قدمته Apple على الإطلاق" للعب على الأجهزة المحمولة باستخدام طراز AirPods هذا.