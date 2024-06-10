شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مفيش شبكة؟.. iOS 18 سيتيح المراسلات عبر القمر الصناعي ودعم رسائل RCS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت أبل اليوم خلال كلمتها الرئيسية في مؤتمر WWDC عن مجموعة متنوعة من التحديثات القادمة إلى تطبيق الرسائل في iOS 18، حيث سيتم تمكين إحدى الميزات الجديدة الرئيسية باستخدام تطبيق الرسائل حتى عندما لا يكون لديك اتصال Wi-Fi أو اتصال خلوي.

وهي المشكلة التى يقع فيها البعض، حينما لا يتوفر اتصال إنترنت، وبناءً على التقنية التي مكنت طوارئ SOS لأول مرة عبر القمر الصناعي، تقدم أبل في iOS 18 الرسائل عبر القمر الصناعي.



رسائل أبل

لكن تتوفر هذه الميزة فقط على iPhone 14 أو الإصدارات الأحدث، وستفعل بالضبط ما تبدو عليه: تمكين إرسال الرسائل عبر اتصال عبر القمر الصناعي، وسيرشدك جهاز iPhone الخاص بك خلال خطوات إنشاء اتصال عبر القمر الصناعي، ثم يرسل اتصالاتك الأساسية باستخدام هذا الاتصال.

طرح خدمة RCS

كما أعلنت شركة Apple أن تطبيق الرسائل الخاص بها سيدعم RCS في iOS 18، وهي اختصار لـ"Rich Communiction Services"، أو خدمات الاتصال الغنية، وتعتمد فى الأساس على إمكانية إرسال الوسائط المتعددة داخل تطبيق الرسائل التقليدى الذى كان مقتصرًا على الرسائل النصية فقط.



rcs

وسيحل المعيار الجديد محل الرسائل القصيرة كبروتوكول الاتصال الافتراضي بين أجهزة Android وiOS، وتأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الاستهزاء، والتملق، وأخيرا، بعض التدقيق التنظيمي من جانب الاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الحالي، عندما يقوم الأشخاص على iOS وAndroid بمراسلة بعضهم البعض، تعود الخدمة إلى الرسائل النصية القصيرة - يتم إرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودة أقل، ويتم اختصار الرسائل، والأهم من ذلك، أن المحادثات ليست مشفرة من طرف إلى طرف كما هي في iMessage، و تظهر الرسائل الواردة من هواتف Android على شكل فقاعات خضراء في محادثات iMessage، وتحدث الفوضى.

