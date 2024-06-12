شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف Pixel 6a وPixel 4a والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت جوجل عن هاتفها Pixel 6a فى 2022، حيث يعد الهاتف الجديد من جوجل واحدًا من أبرز الهواتف الذكية التى تم إطلاقها فى فئة الهواتف المميزة، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف Pixel 4a كما يلى:

هاتف Pixel 6a:

الشاشة: شاشة 6.1 بوصة.

دقة الشاشة: بدقة 2400× 1080 بيكسل.

الذاكرة الداخلية: 128GB.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

الكاميرا الخلفية:كاميرا 12.2 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 8 ميجابكسل.



هاتف Pixel 4a

‎حجم الشاشة: حوالي 5.8 بوصة.

دقة الشاشة:حوالي 2340 × 1080 بيكسل.

المعالج: معالج Qualcomm Snapdragon 730

الرام: حوالي 6GB

السعة الداخلية: حوالي 128GB

نظام التشغيل: نظام Android (10)

البطارية: حوالي 3140 mAh