شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية إعادة ترتيب وحذف صفحات شاشة iPhone الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في نظام التشغيل iOS، تتيح لك أبل تعطيل صفحات الشاشة الرئيسية الفردية على جهاز iPhone الخاص بك، ومن الممكن أيضًا إعادة ترتيب صفحات ‌‌الشاشة الرئيسية‌‌ الخاصة بك علي هاتف أيفون، وحذف الصفحات تمامًا بدلاً من مجرد تعطيلها، وإليك كيف يعمل.

كيفية إعادة ترتيب صفحات الشاشة الرئيسية1- المس مع الاستمرار مساحة على "الشاشة الرئيسية" للدخول إلى وضع الهزاز.2- اضغط على صف النقاط التي تمثل صفحات "الشاشة الرئيسية" الخاصة بك.3- في شبكة ‌الشاشة الرئيسية‌ التي تظهر، المس الصفحة واسحبها لإعادة ترتيبها بالنسبة إلى صفحاتك الأخرى، سيتحرك الآخرون لإفساح المجال استجابةً لإجراء السحب الخاص بك.4- اضغط على "تم" في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة عندما تصبح راضيًا عن الترتيب الجديد، ثم اضغط على "تم" مرة أخرى للخروج من وضع الاهتزاز. كيفية تعطيل أو حذف صفحات الشاشة الرئيسية1- المس مع الاستمرار مساحة على "الشاشة الرئيسية" للدخول إلى وضع الهزاز.2- اضغط على صف النقاط التى تمثل صفحات "الشاشة الرئيسية" الخاصة بك.3- في شبكة ‌الشاشة الرئيسية‌ التى تظهر، اضغط على علامة الاختيار بجوار الصفحة لإلغاء تحديدها/تعطيلها، أو اضغط على أيقونة الناقص (-) فى الزاوية العلوية اليسرى من الصفحة لحذفها، ثم اضغط على حذف فى المطالبة للتأكيد.4- اضغط على "تم" فى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة عند الانتهاء.

إذا قمت بتعطيل صفحة ‌الشاشة الرئيسية‌، فيمكنك إعادة تمكينها من خلال الضغط على أيقونة علامة الاختيار الموجودة بجوارها مرة أخرى حتى تظهر علامة الاختيار مرة أخرى، وعندما تقوم بحذف صفحة ‌الشاشة الرئيسية‌، لا يتم حذف التطبيقات التى كانت موجودة على الصفحة وتبقى فى مكتبة التطبيقات، وسيتعين عليك سحبها خارج مكتبة التطبيقات إذا كنت تريد إعادة إضافتها إلى "الشاشة الرئيسية".