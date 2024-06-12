شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة شاملة للأجهزة التى تحصل على تحديثات iOS 18.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت شركة آبل مؤخرًا الكلمة الرئيسية لمؤتمرها السنوي للمطورين، حيث شهدت الكلمة الرئيسية الأولى لمؤتمر WWDC 2024 العديد من إعلانات البرامج، بما في ذلك الإصدارات الجديدة من iPadOS وiOS وwatchOS وtvOS وmacOS وvisionOS وبصرف النظر عن أحدث نظام تشغيل، فقد شهدنا أيضًا إصدار Apple Intelligence، أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.

قائمة هواتف الأيفون المتوافقة مع iOS 18

آيفون 15 برو

آيفون 15 برو ماكس

ايفون 15

ايفون 15 بلس

ايفون 14 برو

ايفون 14 برو ماكس

ايفون 14

ايفون 14 بلس

ايفون 13 برو

ايفون 13 برو ماكس

ايفون 13

ايفون 13 ميني

ايفون 12 برو

ايفون 12 برو ماكس

ايفون 12

ايفون 12 ميني

ايفون 11

ايفون 11 برو

ايفون 11 ماكس

ايفون اكس اس

ايفون اكس اس ماكس

ايفون اكس ار

آيفون إي أس (الجيل الثاني أو الأحدث)



قائمة أجهزة آيباد المتوافقة مع iPadOS 18

يشق iPadOS 18 طريقه أيضًا إلى العديد من أجهزة iPad، حاملاً معه تطبيق الآلة الحاسبة الجديد وApple Intelligence وغيرها، حيث لن يتم تقديم Apple Intelligence إلا على أجهزة آيباد التي تعمل بشريحة M1 والإصدارات الأحدث، علاوة على ذلك سيتم طرح الإصدار التجريبي من iPadOS 18 اليوم، بينما ستكون النسخة التجريبية العامة متاحة في يوليو.

آيباد باد برو مع M4

آيباد برو مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث أو الأحدث)

آيباد برو مقاس 11 بوصة (الجيل الأول أو الأحدث)

آيباد إير مع M2

آيباد أير (الجيل الثالث أو الأحدث)

آيباد (الجيل السابع أو الأحدث)

آيباد ميني (الجيل الخامس أو الأحدث)

قائمة أجهزة ماك المتوافقة مع macOS Sequoia

تم عرض macOS Sequoia أيضًا في WWDC 2024. وسيصل نظام التشغيل إلى العديد من طرازات ماك وماك بوك، وسيوفر الكثير من الميزات مثل Apple Intelligence وMath Notes وEmoji Tapback وغيرها.

سيكون الإصدار التجريبي من نظام التشغيل macOS Sequoia متاحًا للتنزيل بدءًا من اليوم، بينما يمكن الوصول إلى الإصدار التجريبي العام في الشهر المقبل.