شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القائمة شاملة للأجهزة التى تحصل على تحديثات iOS 18.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيدالأربعاء، 12 يونيو 2024 09:00 ص
اختتمت شركة آبل مؤخرًا الكلمة الرئيسية لمؤتمرها السنوي للمطورين، حيث شهدت الكلمة الرئيسية الأولى لمؤتمر WWDC 2024 العديد من إعلانات البرامج، بما في ذلك الإصدارات الجديدة من iPadOS وiOS وwatchOS وtvOS وmacOS وvisionOS وبصرف النظر عن أحدث نظام تشغيل، فقد شهدنا أيضًا إصدار Apple Intelligence، أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها.
قائمة هواتف الأيفون المتوافقة مع iOS 18
آيفون 15 برو
آيفون 15 برو ماكس
ايفون 15
ايفون 15 بلس
ايفون 14 برو
ايفون 14 برو ماكس
ايفون 14
ايفون 14 بلس
ايفون 13 برو
ايفون 13 برو ماكس
ايفون 13
ايفون 13 ميني
ايفون 12 برو
ايفون 12 برو ماكس
ايفون 12
ايفون 12 ميني
ايفون 11
ايفون 11 برو
ايفون 11 ماكس
ايفون اكس اس
ايفون اكس اس ماكس
ايفون اكس ار
آيفون إي أس (الجيل الثاني أو الأحدث)
قائمة أجهزة آيباد المتوافقة مع iPadOS 18
يشق iPadOS 18 طريقه أيضًا إلى العديد من أجهزة iPad، حاملاً معه تطبيق الآلة الحاسبة الجديد وApple Intelligence وغيرها، حيث لن يتم تقديم Apple Intelligence إلا على أجهزة آيباد التي تعمل بشريحة M1 والإصدارات الأحدث، علاوة على ذلك سيتم طرح الإصدار التجريبي من iPadOS 18 اليوم، بينما ستكون النسخة التجريبية العامة متاحة في يوليو.
آيباد باد برو مع M4
آيباد برو مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث أو الأحدث)
آيباد برو مقاس 11 بوصة (الجيل الأول أو الأحدث)
آيباد إير مع M2
آيباد أير (الجيل الثالث أو الأحدث)
آيباد (الجيل السابع أو الأحدث)
آيباد ميني (الجيل الخامس أو الأحدث)
قائمة أجهزة ماك المتوافقة مع macOS Sequoia
تم عرض macOS Sequoia أيضًا في WWDC 2024. وسيصل نظام التشغيل إلى العديد من طرازات ماك وماك بوك، وسيوفر الكثير من الميزات مثل Apple Intelligence وMath Notes وEmoji Tapback وغيرها.
سيكون الإصدار التجريبي من نظام التشغيل macOS Sequoia متاحًا للتنزيل بدءًا من اليوم، بينما يمكن الوصول إلى الإصدار التجريبي العام في الشهر المقبل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز