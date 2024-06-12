شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تيم كوك: مصطلح Apple Intelligence ليس له معنى خفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة أبل خلال مؤتمر أبل للمطورين العالمي WWDC في 10 يونيو، عن Apple Intelligence، نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بعملاق التكنولوجيا ومقره كوبرتينو والذي من شأنه أن جلب ميزات الذكاء الاصطناعي إلى منتجاتها، وأعلنت أبل خلال اليوم الأول من مؤتمر WWDC أنها ستقوم بدمج نموذج الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد في الجيل التالي من البرامج لأجهزتها بما في ذلك iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS Sequoia.

بمجرد صدور هذا الإعلان، تصدرت عناوين الأخبار، ولا يمكن للناس إلا أن يلاحظوا كيف تشير شركة أبل إلى نظام الذكاء الاصطناعي باسم "ذكاء أبل" وليس المصطلح العام الذكاء الاصطناعي، حتى أن بعض المتحمسين للتكنولوجيا تساءلوا عما إذا كان هناك أي أجندة أو معنى خفي وراء الاسم، الآن، تناول تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، مثل هذه الشائعات وقال إن مصطلح Apple Intelligence ليس له معنى خفي.

في مقابلة مع واشنطن بوست، أوضح كوك الأساس المنطقي وراء الاسم، وقال: "لقد بدا الأمر وكأنه نتيجة منطقية بعد النظر في العديد من الأسماء، على الأقل بالنسبة لي، أستطيع أن أخبرك أن الأمر لم يكن مجرد محاكاة للذكاء الاصطناعي، لقد كان نوعًا من تسميته بما هو عليه، أنا متأكد من أنه سيقال الكثير عن ذلك، لكن ربما ليس الأمر كما يبدو".

خلال الحدث، أعلنت أبل أيضًا عن شراكتها مع OpenAI، الشركة الأم لـ ChatGPT أعلن عملاق التكنولوجيا أن نسخة مجانية من تطبيق ChatGPT ستكون متاحة كميزة الاشتراك، بالإضافة إلى ذلك، ذكر نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في شركة أبل، Craig Federighi، وإمكانية العمل مع نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى في المستقبل، مثل Gemini.

وأضاف كوك: "على الرغم من أنهم بذلوا كل ما في وسعهم للحفاظ على جودة استجاباته إنها ليست بنسبة 100 %، لكنني أعتقد أننا فعلنا كل ما نعرف القيام به، بما في ذلك التفكير بعمق في مدى جاهزية التكنولوجيا في المجالات التي نستخدمها فيها، لذلك أنا واثق من أنها ستكون ذات جودة عالية جدًا".

وعلى الرغم من هذه التحديات، تحدث كوك عن الفوائد المباشرة التي توفرها Apple Intelligence للمستخدمين، وشدد على أن نظام الذكاء الاصطناعي سيوفر الوقت ويحسن الكفاءة، وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أبل إلى أنه "سيوفرون الوقت وستصبح الأمور أكثر كفاءة بالنسبة لهم"، مشيرًا إلى المزايا العملية التي يمكن أن يتوقعها المستخدمون من التكنولوجيا الجديدة.