شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على Genmoji.. ميزة إنشاء رموز تعبيرية مدعومة بالذكاء الاصطناعى من أبل فى iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وسط مجموعة من ميزات Apple Intelligence التي ظهرت لأول مرة في مؤتمر WWDC، شاركت أبل ميزة جديدة ستمكنك من إنشاء رمز تعبيرى فى أى مناسبة، حيث تسمي أبل هذه الميزة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي Genmoji.

قم بإنشاء رمز تعبيري لأي مناسبة بفضل الذكاء الاصطناعي

على الرغم من المجموعة المتزايدة من الرموز التعبيرية المضمنة في نظام التشغيل iOS كل عام، فمن المؤكد أننا جميعًا نواجه تلك المناسبة عندما أردنا رمزًا تعبيريًا لشيء ما، فقط لنكتشف أنه غير موجود، وقد جعلت أبل هذه مشكلة من الماضي بفضل نظام التشغيل iOS 18.

Genmoji هى إحدى الميزات التي تدعمها Apple Intelligence والتي تمكنك من إنشاء رموز تعبيرية جديدة لاستخدامك، كل ما عليك فعله هو كتابة ما تبحث عنه، وسيقدم لك iOS 18 رمزًا تعبيريًا تم إنشاؤه حديثًا لاستخدامك.

ونظرًا لأن الرموز التعبيرية هي في الواقع أحرف يونيكود تعمل عبر الأنظمة الأساسية، فإن Genmoji من أبل لن يعمل تقنيًا بنفس الطريقة مثل الرموز التعبيرية الأخرى، لأنه إذا كان كذلك، فلن يتم عرضه بشكل صحيح على الأجهزة غير التابعة لشركة أبل، وبدلاً من ذلك، تقوم Apple بإنشاء Genmoji كصور، ولن يُحدث هذا فرقًا كبيرًا بالنسبة للمستخدمين، ولكنها تفاصيل فنية تستحق الاهتمام.

وسيكون Genmoji رائعًا للتعبير عن مجموعة متنوعة من المشاعر التي لا تغطيها الرموز التعبيرية تمامًا في الوقت الحالي، على الرغم من ذلك، سأقوم شخصيًا بإنشاء رمز تعبيري لجهاز iPad أولاً.