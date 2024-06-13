شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تخصيص واستخدام مركز التحكم الجديد كليًا فى iOS 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم iOS 18 تحديثًا كبيرًا لمركز التحكم يعمل على توسيع الإمكانات والتخصيص، تنتقل عناصر التحكم فى الوصول السريع من صفحة واحدة إلى صفحات متعددة يمكنك التمرير خلالها بسلاسة، وتكامل الطرف الثالث، والمزيد، إليك كيفية تخصيص مركز التحكم واستخدامه فى iOS 18:

تم إطلاق مركز التحكم لأول مرة فى عام 2013 مع نظام التشغيل iOS 7، وعلى الرغم من إجراء تعديلات عليه على مدار العقد الماضى، إلا أنه ظل كما هو إلى حد كبير، ويمثل iOS 18 إصلاحًا شاملًا لعناصر التحكم التى يسهل الوصول إليها من خلال صفحة المفضلة كشاشة أولى متبوعة بصفحات الموسيقى والصفحة الرئيسية والاتصال.

جميع شاشات مركز التحكم الجديدة قابلة للتخصيص ويمكنك إضافة صفحات إضافية لمركز التحكم، ومن خلال توفير المزيد من الوظائف، تفتح Apple مركز التحكم لتطبيقات الطرف الثالث ويمكنك استدعاءه من شاشة قفل iPhone بالإضافة إلى الشاشة الرئيسية، ويمكن للمطورين الآن إنشاء أدوات التبديل الخاصة بهم لمركز التحكم فى iOS 18.

كيفية تخصيص مركز التحكم واستخدامه فى iOS 18:

- تأكد من تشغيل الإصدار التجريبى من iOS 18 على جهاز iPhone الخاص بك (الدليل الكامل)

- من شاشة القفل أو الشاشة الرئيسية، اسحب لأسفل من الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة

- يمكنك التوقف عند شاشة مركز التحكم الأولى (المفضلة) أو القيام بتمرير مستمر أطول لأسفل للوصول إلى شاشات مركز التحكم فى الموسيقى أو الصفحة الرئيسية أو الاتصال الجديدة

- اضغط على أيقونة + فى الزاوية اليسرى العليا لإضافة عناصر تحكم وتخصيص (أو اضغط لفترة طويلة فى مساحة فارغة)

- اسحب على الزاوية المستديرة العريضة لعنصر التحكم لتكبيره أو تصغيره

- عندما تكون فى وضع التحرير، يمكنك النقر على أيقونة الدائرة المنقطة الموجودة أسفل صفحة الاتصال مباشرةً لإنشاء صفحة مركز التحكم الخامسة أو السادسة من البداية

هناك الكثير من عناصر التحكم الأصلية لنظام iOS التى يمكنك إضافتها ويمكنك أيضًا استخدام شريط البحث فى الأعلى، وبمرور الوقت، سنرى إطلاق عناصر التحكم فى تطبيقات الطرف الثالث أيضًا - ولكن لا تتوقع ذلك لبعض الوقت.

لإضافة صفحة أخرى، أدخل فى وضع التحرير ثم اضغط على أيقونة الدائرة المنقطة كما هو موضح فى لقطة الشاشة فى أقصى اليمين أعلاه.

يوجد أيضًا زر طاقة جديد فى مركز التحكم فى الزاوية اليمنى العليا مما يوفر وصولًا سريعًا لإيقاف تشغيل جهازك، عرضت شركة Apple زر مركز التحكم التابع لجهة خارجية من Ford فى WWDC، سيتعين علينا الانتظار حتى نراهم يصلون على نطاق واسع مع اقترابنا من الإطلاق العام لنظام التشغيل iOS 18.