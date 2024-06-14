شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 10 متسابقات فى القائمة النهائية لـ ملكة جمال الذكاء الاصطناعى.. Miss AI والان مع تفاصيل الخبر

كشفت أول مسابقة جمال في العالم للنساء القائمات على الذكاء الاصطناعي، عن المتسابقات العشر المتأهلات للتصفيات النهائية لمسابقة Miss AI Pageant التي انطلقت في شهر أبريل الماضي عن طريق Fanvue، وهي منصة بريطانية عبر الإنترنت للمبدعين قائمة على الاشتراك، والمنصة مفتوحة للمتحمسين الذين تزيد أعمارهم على 18 عامًا.

وتأتي على رأس القائمة الأخيرة للمتسابقات العشر، المغربية كنزة ليلي، تليها البرتغالية أوليفيا سي، والفرنسية آن كردي، والهندية زارا شاتافاري، والفرنسية لالينا، والتركية سيرين آي، والتركية أسينا إليك، والرومانية ايانا، والبرازيلية ايليا لو، وأخيرًا "إليزا خان" من دولة بنجلاديش.



المغربية كنزة ليلى

وتعد مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي WAICA هي الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتستهدف تتويج إبداعات المبتكرين في المجال، ووفقا للجهة المنظمة للجائزة فأن المسابقة تشرف عليها لجنة تحكيم مكونة من 4 حكام، وسيتم تقييم الشخصيات الافتراضية بناء على جمالهن وعلى دقة التقنيات المستخدمة في تطويرهن، ومستوى تأثيرهن في الشبكات الاجتماعية.



الفرنسية آن كردي

وشارك في جوائز المسابقة نحو 1500 من منشئي الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة وأفريقيا وأمريكا الجنوبية والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا، وسيتم استضافة المسابقة فى عالم افتراضي، مع لجنة تحكيم للجوائز الافتتاحية التى تضم اثنين من أكبر المؤثرين فى العالم من خلال الذكاء الاصطناعى، إميلي بيليبريني وأيتانا لوبيز.



الهندية زارا شاتافاري

وتبلغ قيمة حزمة الجائزة الإجمالية أكثر من 15000 جنيه إسترليني، وسيكسب المبدع الذي حصل على تاج Miss AI المرموق ما يقرب من 4000 جنيه إسترليني نقدًا، إلى جانب حزمة من الامتيازات بما في ذلك الترويج على منصة Fanvue، ودعاية مخصصة للمساعدة في توسيع نطاق وصولهم إلى جماهير جديدة.



إليزا خان

وسيتقاسم المتسابقون الثلاثة الأوائل جائزة قدرها 20 ألف دولار أمريكي، في حين من المتوقع أن تحصل مبدعة Miss AI الفائزة على مبلغ إضافي قدره 5000 دولار أمريكي نقدًا.



التركية أسينا إليك



التركية سيرين آي



الفرنسية لالينا



البرازيلية ايليا لو



الرومانية ايانا