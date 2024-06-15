شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة بحث جديدة لأجهزة بيكسل لتحديد المتصلين غير المعروفين والان مع تفاصيل الخبر

تطرح شركة جوجل ميزة "بحث" جديدة في تطبيق الهاتف الخاص بها لأجهزة بكسل المتطورة، ما يسمح للمستخدمين بتحديد الأرقام غير المحفوظة في سجلات المكالمات الخاصة بهم دون الاعتماد على تطبيقات الطرف الثالث، حيث تم تقديم هذه الميزة كجزء من Pixel Features Drop لشهر يونيو وتم إطلاقها في البداية لمستخدمي Pixel في اليابان، وفقًا لما أوردته Gadgets360.

كذلك وفقًا لتقرير نشر في 9to5Google، فإن الميزة متاحة الآن على معظم أجهزة بكسل وهي مضمنة في الإصدار 132 من تطبيق جوجل فون، الموجود حاليًا في الإصدار التجريبي، ومع ذلك لم تحدد جوجل متى ستكون هذه الميزة متاحة لجميع مستخدمي بكسل على مستوى العالم.

كيفية استخدام ميزة البحث على هواتف بيكسل

افتح تطبيق الهاتف على جهاز Pixel الخاص بك.

انتقل إلى علامة التبويب "الحديثة" وانقر على رقم غير معروف من سجل المكالمات الخاص بك.

بالإضافة إلى الخيارات المعتادة مثل علامات التبويب "إضافة إلى جهة الاتصال" و"الرسالة" و"السجل"، سترى الآن أيقونة "بحث" جديدة.

اضغط على أيقونة البحث.

سيبدأ جهازك تلقائيًا في البحث على الإنترنت لتحديد المتصل المجهول المحدد.

في وقت سابق، كان المستخدمون بحاجة إلى تثبيت تطبيق تابع لجهة خارجية مثل Truecaller للتعرف على المتصلين غير المعروفين، كذلك هذه الميزة الجديدة التي تقدمها شركة التكنولوجيا العملاقة تجعل الأمر أسهل بكثير وتوفر الوقت.

ووفقا للتقارير، فإن ميزة البحث الجديدة مخصصة في المقام الأول لأرقام الهواتف المرتبطة بالأعمال التجارية المدرجة بشكل عام على الإنترنت، بدلا من الأرقام الشخصية التي يقل احتمال العثور عليها في قواعد البيانات العامة.

ويترقب الكثيرين ما إذا كانت جوجل تخطط لتوسيع هذه الميزة لتشمل الهواتف الذكية الأخرى التي تعمل بنظام أندرويد إلى جانب أجهزة بكسل يتم طرح الميزة حاليًا على هواتف بكسل 6 والنماذج الأحدث، بما في ذلك Pixel Fold.

بصرف النظر عن ميزة البحث، طرحت شركة التكنولوجيا العملاقة مؤخرًا ميزة أخرى لتطبيق الهاتف الخاص بها، تسمى نغمة جهات الاتصال، والتي تتيح للمستخدمين تعيين وإدارة نغمات رنين مخصصة لأرقام الاتصال المحفوظة الخاصة بهم، تظهر هذه الميزة في إعدادات تطبيق الهاتف أسفل أيقونة Audio Emoji، والتي تعد في حد ذاتها إضافة جديدة أخرى.