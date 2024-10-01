فقيه دعا الى لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام يوم غد لتفعيل خلية الازمة

دعا نائب رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان حسن فقيه الى لقاء يعقد في مقر الاتحاد العمالي العام ، يوم غد الاربعاء الساعة الحادية عشرة صباحا، في اطارمتابعة الوضع الوطني الطارئ والعدوان الهمجي الصهيوني على شعبنا واهلنا ووطننا والذي أدى الى نزوح اكثر من مليون مواطن الى العاصمة وباقي المناطق.

واشار فقيه الى ان اللقاء يهدف الى تفعيل خلية أزمة تابعة للاتحاد العمالي العام للمساعدة والسعي لتأمين حاجيات ومستلزمات العائلات النازحة قسرا، والتباحث لوضع خطة عمل للاستفادة من جهود النقابيين والنقابيات خدمة لاهلنا النازحيين".

وأكد "إن الاتحاد العمالي العام من موقعه الوطني والاجتماعي لن يكون الا في مقدمة الصفوف دعما لاهله وجيشه ومقاومته كتفا الى كتف دفاعا عن لبنان".