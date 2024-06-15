شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوياجر 1 تعود إلى الحياة.. المركبة الفضائية الأبعد ترسل البيانات مجددًا والان مع تفاصيل الخبر

عادت المركبة الفضائية فوياجر 1 التابعة لناسا للعمل بكامل طاقتها مرة أخرى، حيث تقوم جميع الأدوات العلمية الأربعة بإعادة البيانات القابلة للاستخدام إلى الأرض، فيما بدأت المشاكل في نوفمبر 2023، عندما فقدت فوياجر 1 قدرتها على "التحدث" معنا، وبشكل أكثر تحديدًا، بدأت في إرسال بيانات غير مفهومة إلى الأرض بدلاً من الأصفار والواحدات العادية من الكود الثنائي.

وفقا لما ذكره موقع "space"، يبلغ عمر فوياجر 1 46 عامًا، وهو عمر قديم بالنسبة لمركبة فضائية، لذلك لم يكن من المفاجئ تمامًا أن تتراجع صحته، وذلك بجانب أنه يقع في منطقة بين النجوم مجهولة تمامًا، على بعد حوالي 15 مليار ميل (24 مليار كيلومتر) من الأرض.

كان فريق فوياجر 1 مصممًا ليس فقط على اكتشاف الأخطاء التي حدثت، بل أيضًا على حل المشكلة، وقد نجحوا، حيث حدد المراقبون مكان حدوث المشكلة: النظام الفرعي لبيانات الرحلة (FDS)، والمستخدم في حزم البيانات لإرسالها إلى الأرض.

أرسلت فوياجر 1 أخيرًا بيانات واضحة في 20 أبريل 2024، ولكن فقط من اثنتين من أدواتها العلمية الأربعة، وبعد مرور أقل من شهرين، عادت الأداتان العلميتان المتبقيتان في فوياجر 1 إلى العمل، وتتواصلان بشكل فعال مع التحكم في المهمة على الأرض.

كما أنه الآن بعد أن عادت فوياجر 1 إلى الحياة، سيستمر الفريق في تحسين المركبة الفضائية لإعادتها إلى أفضل حالاتها، بما في ذلك إعادة مزامنة برنامج ضبط الوقت الخاص بها لتنفيذ الأوامر في الوقت المناسب، بالإضافة إلى إجراء صيانة على مسجل الشريط الرقمي الذي يقيس موجات البلازما.