شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية العثور على سجل الاستماع الخاص بـSpotify على الموبايل فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيبالإثنين، 17 يونيو 2024 07:00 ص
سيقوم تطبيق سبوتيفاى بأرشفة سجل الاستماع الخاص بك لمدة تصل إلى 70 يومًا، وإليك كيفية الوصول إليه على تطبيقات الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي للاستماع إلى الموسيقى وبث الأغانى المفضلة:
الخطوة 1: احصل على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي وافتح تطبيق Spotify .
الخطوة 2: في الزاوية العلوية اليسرى، حدد أيقونة ملفك الشخصي.
الخطوة 3: بعد ذلك، حدد سجل الاستماع.
الخطوة 4: النموذج هنا، ضمن "تم التشغيل مؤخرًا"، ستجد كل ما استمعت إليه الفنانين والألبومات وقوائم التشغيل والأغاني والبودكاست والكتب الصوتية وفصول الكتب الصوتية والمزيد.
الخطوة 5: يمكنك إما تشغيل المحتوى من هنا أو الضغط على النقاط الثلاث الموجودة على اليمين لتحديد إجراء مختلف، مثل الإضافة إلى قائمة التشغيل والمشاركة وعرض الألبوم والمزيد.
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