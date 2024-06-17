شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية العثور على سجل الاستماع الخاص بـSpotify على الموبايل فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

سيقوم تطبيق سبوتيفاى بأرشفة سجل الاستماع الخاص بك لمدة تصل إلى 70 يومًا، وإليك كيفية الوصول إليه على تطبيقات الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي للاستماع إلى الموسيقى وبث الأغانى المفضلة:

الخطوة 1: احصل على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي وافتح تطبيق Spotify .

الخطوة 2: في الزاوية العلوية اليسرى، حدد أيقونة ملفك الشخصي.



الخطوة 3: بعد ذلك، حدد سجل الاستماع.

الخطوة 4: النموذج هنا، ضمن "تم التشغيل مؤخرًا"، ستجد كل ما استمعت إليه الفنانين والألبومات وقوائم التشغيل والأغاني والبودكاست والكتب الصوتية وفصول الكتب الصوتية والمزيد.



الخطوة 5: يمكنك إما تشغيل المحتوى من هنا أو الضغط على النقاط الثلاث الموجودة على اليمين لتحديد إجراء مختلف، مثل الإضافة إلى قائمة التشغيل والمشاركة وعرض الألبوم والمزيد.



