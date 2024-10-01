شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تستخدم الذكاء الاصطناعي لإصلاح الأخطاء: إليك ما تفعله والان مع تفاصيل الخبر

تساعد مايكروسوفت الأشخاص في العثور على الأخطاء التي ارتكبها الذكاء الاصطناعي وإصلاحها أيضًا، ولكن مايكروسوفت عملت على إصلاح مشكلة بدأتها التكنولوجيا نفسها، حيث طرحت الشركة ميزة تسمى "تصحيح الأخطاء" وستستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد دقة المحتوى وتحديد الأخطاء وإصلاحها أيضًا.

ميزات تصحيح الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت: من يمكنه استخدامه وكيف؟

تقدم مايكروسوفت هذه الميزة لعملائها باستخدام مجموعة Azure AI، والميزة قادرة على تحديد الأخطاء تلقائيًا وتصحيحها لتجنب أي هفوات كبيرة، كما تعد الأداة جزءًا من Azure AI Studio المسؤول عن الاهتمام بأي مشكلات ناجمة عن المحتوى غير الدقيق الذي ينتجه الذكاء الاصطناعي.

والشيء الغريب هو أن مايكروسوفت ليست واثقة من السماح للذكاء الاصطناعي بإصلاح أخطائه، ولا يزال من الصعب تحديد نطاق الدقة، مما يعني أن التصحيحات في حد ذاتها يمكن أن تكون عرضة لارتكاب الأخطاء.

والميزة غير متاحة للمستخدمين العاديين ولكن حتى ذلك الحين نجد صعوبة في رؤية قيمة ميزة الذكاء الاصطناعي التي قد لا تكون صحيحة تمامًا طوال الوقت.

تعتمد الشركة بشكل كبير على الطلب على أدوات الذكاء الاصطناعي، كما أنها تمتلك الأجهزة اللازمة لتشغيل هذه الميزات في السوق.

تشق مجموعة Copilot Plus الجديدة من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows طريقها تدريجيًا إلى المستهلكين، حيث تشارك كل من Qualcomm وIntel في السباق لتصبح العلامة التجارية المفضلة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

كانت رحلة جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي عبارة عن حقيبة مختلطة، ولكن من الضروري أن تتعلم الشركات من أخطائها وتتأكد من عدم حدوثها في المستقبل.

كما واجهت شركة مايكروسوفت نفسها عيبًا في شكل Recall AI والذي تم إيقافه لاحقاً لإصلاح مشكلات الخصوصية.