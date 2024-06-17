شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب.. ساعة أبل Watch Series 10 ستحصل على شاشة أكبر وتصميم أنحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستكون ساعة أبل Watch Series 10 لهذا العام أنحف وتأتي بأحجام شاشة أكبر من الموديلات السابقة، وفقًا لمحلل أبل الشهير Ming-Chi Kuo.

وفي أحدث مذكرة صناعية تمت مشاركتها على موقع Medium، قال Kuo إن خيارات حجم الشاشة في الجيل التالي من Apple Watch ستزيد من 41 ملم إلى 45 ملم، ومن 45 ملم إلى 49 ملم، بينما تكون مغلفة بتصميم أنحف.

أما بالنسبة لـ Apple Watch Ultra، قال كو إنها ستبقى "كما هي تقريبًا" هذا العام، على الرغم من أنه إذا كانت عائدات الإنتاج تلبي التوقعات، فمن الممكن توفير خيار لون جديد داكن / أسود.

وستبدأ أبل أيضًا في استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع مكونات Apple Watch في وقت لاحق من هذا العام، بعد اختبارات مكثفة أدت إلى تحسين كفاءة الإنتاج بشكل كبير، وقال كو إن BLT ستكون المورد للمكونات المطبوعة ثلاثية الأبعاد.

ذكرت بلومبرج سابقًا أنه يمكن تسمية Apple Watch 2024 باسم "Apple Watch X" للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لساعة Apple Watch، لكن كو لم يشر إلى هذا الاحتمال في مذكرته الأخيرة، وقالت بلومبرج أيضًا إن شركة آبل تدرس نظام ربط الشريط المغناطيسي الذي سيسمح بجعل التصميم أرق، لكن من غير الواضح ما إذا كان النظام سيكون جاهزًا أو موجودًا في ساعة Apple Watch 2024.