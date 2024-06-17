شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحق العبها فى العيد.. Pokémon تصدر ميزة "Emboar" مجانية لفترة محدودة والان مع تفاصيل الخبر

يمنح Pokémon مكافآت قوية مجانية للمعجبين، وفي حين أنه من السهل الاستيلاء على بعضها، إلا أنه يتعين عليك العمل من أجل البعض الآخر، وتتميز أحدث غارة تيرا من فئة السبع نجوم بـEmboar من النوع الكهربائي، وهو من النوع الناري من Pokémon Black and White، والتي تأتي مع القدرة Reckless، وتجعل حركات الارتداد لـEmboar أكثر فتكًا.

ووفقا لما ذكره موقع "the sun"، تعتبر الأيدي الحديدية "Iron Defense" عنصرًا أساسيًا في اللعبة فيما يخص غارات تيرا ذات السبع نجوم نظرًا لدفاعاتها القوية وقدرتها على تعزيز هجومها.

على الرغم من دفاعه الرائع، لا يزال بإمكان Emboar إحداث الكثير من الضرر من خلال حركاته المتهورة، لذا فإن Iron Defense هو وسيلة رائعة للحفاظ على صحته.

يمكن للأيدي الحديدية استعادة بعض الصحة باستخدام Drain Punch، وإحداث أضرار كبيرة باستخدام نوع Earthquake وGround Tera.

وستساعدك Swords Dance على تعزيز هجومك بينما تكون محميًا بدفاعاتك المعززة، يمكنك هزيمة Emboar ست مرات، مرة واحدة يوميًا، لكنك لن تتمكن من الإمساك إلا بواحدة فقط.