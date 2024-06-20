شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نصائح تقنية.. 4 ميزات للطوارئ في هواتف أيفون يجب أن تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد أجهزة أبل من بين التقنيات الأكثر تقدمًا. ولا تساعد هذه التقنية في تحسين التجربة على الجهاز فحسب، بل تساعد أيضًا في مواقف الحياة الواقعية. لقد سمعنا العديد من القصص التي تروي كيف أنقذت أجهزة أيفون حياة المستخدم. ولم يقتصر الأمر على أجهزة أيفون فحسب، بل قامت شركة أبل بدمج هذه الميزات في ساعات أبل Watch أيضًا، وتقوم أبل بترقية هذه الميزات مع كل هاتف رئيسي جديد.

تتضمن هذه الميزات اكتشاف السقوط، واتصالات الطوارئ، واكتشاف معدل ضربات القلب المرتفع والمنخفض، وتخطيط القلب، والمزيد، لكن، لن يتمكنوا من مساعدتك إلا إذا كنت تعرف كيفية استخدامها بشكل صحيح. إذا لم يتم تشغيل هذه الميزات، فلن تتمكن من مساعدتك. وقضاء بعض الوقت في حفظ كيفية عملهم يمكن أن يكون ذا قيمة لا تقدر بثمن في المستقبل، وفيما يلى نعرض أربع ميزات طارئة لجهاز أيفون وiWatch تكون مفيدة في سيناريوهات الحياة الواقعية.

استغاثة الطوارئ

مع خدمة الطوارئ SOS، يمكن للمستخدم الاتصال بسرعة وسهولة للحصول على المساعدة وتنبيه جهات الاتصال في حالات الطوارئ. عند إجراء مكالمة إلى SOS، يتصل أيفون برقم الطوارئ المحلي تلقائيًا ويشارك موقعك مع خدمات الطوارئ. في حين أن القواعد تختلف من دولة لأخرى، إلا أنه في الهند، يؤدي الضغط على الزر الجانبي بسرعة ثلاث مرات إلى نقل المستخدم إلى خدمات الطوارئ.

ولكن هناك طرق أخرى لطلب مكالمة طوارئ أيضًا. تتمثل إحدى الطرق في الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر التحكم في الصوت لبضع ثوانٍ، ثم تمرير شريط تمرير Emergency SOS إلى اليمين. هناك طريقة أخرى وهي الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي وزر الصوت، والاستمرار في الضغط عليهما حتى يبدأ العد التنازلي ويتم إجراء مكالمة SOS.

كشف الأعطال

يتم دعم مكالمات الطوارئ التلقائية بعد اكتشاف جهازك لعطل مع أيفون 14 والإصدارات الأحدث، وأبل Watch Series 8 والإصدارات الأحدث، وأبل Watch SE gen 2، وأبل Watch Ultra والإصدارات الأحدث. تصف شركة أبل هذه الميزة بأنها، إذا تعرضت لحادث سيارة، فيمكن لجهاز أيفون وأبل Watch الاتصال بخدمات الطوارئ تلقائيًا. ستبدأ أجهزتك العد التنازلي وستصدر إنذارًا قبل المكالمة. ومع ذلك، لا يستطيع أيفون وأبل Watch اكتشاف جميع الأعطال.

جهة اتصال للطوارئ

بخلاف خدمات الطوارئ، يمكن للمستخدمين أيضًا إعداد جهات اتصال للطوارئ. لإعداد أو تحديث جهات اتصال الطوارئ، انتقل إلى الإعدادات، وابحث عن Emergency SOS. هنا سيجد المستخدم خيارًا لتحرير جهات اتصال الطوارئ في زر الصحة. يمكن للمستخدم أيضًا استخدام تطبيق Health. اضغط على ملف التعريف الخاص بك في الجزء العلوي الأيمن، وستفتح نافذة تعرض الهوية الطبية. من خلال النقر على هذا الخيار، يمكن للمستخدم تعديل أو إضافة جهات اتصال الطوارئ.

والجدير بالذكر أنه عند إجراء مكالمات الطوارئ SOS، سيرسل أيفون أو أبل Watch أيضًا رسالة إلى جهات اتصال الطوارئ المحددة.

SOS في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية

تقدم أبل أيضًا ميزة للتعامل مع حالات الطوارئ الواقعية عبر الأقمار الصناعية، مثل اكتشاف الأعطال، تتطلب خدمة طوارئ SOS عبر القمر الصناعي جهاز أيفون 14 أو 15. والفائدة هنا هي أنه حتى إذا لم يكن لديك اتصال خلوي أو اتصال WiFi، فلا يزال بإمكانك الحصول على المساعدة بشأن رسالة الطوارئ. تسمح لك أبل باختبار عرض توضيحي لاختبار استخدام الميزة حتى تكون على دراية بها قبل الحاجة إليها في سيناريو الحياة الواقعية.