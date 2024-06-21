شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا يحدث عند حذف WhatsApp وهل يمكن استرجاع البيانات؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت منصة المراسلة واتساب WhatsApp جزءًا كبيرًا من الحياة اليومية للعديد من الأشخاص منذ إطلاقها في أغسطس 2009، ولكن ماذا يحدث عند حذف التطبيق، وهل يمكن استعادة البيانات بعد التخلي عنها، هذا ما نقدمه وفقا لما ذكره موقع "the sun".

ماذا يحدث إذا قررت حذف التطبيق؟

إذا قمت بإلغاء تثبيت WhatsApp، فسيظل لديك حساب، وستكون الرسائل في انتظارك إذا قمت بإعادة تثبيت التطبيق وتسجيل الدخول، على الرغم من أنك ستحتاج إلى نسخ الرسائل احتياطيًا يدويًا على أجهزة أبل قبل إلغاء التثبيت.

بينما إذا قمت بحذف حسابك، فستتم إزالتك من النسخة الاحتياطية السحابية، وسيتم حذف جميع محادثاتك، وسيتعين عليك التسجيل مرة أخرى وإعادة بناء جميع جهات الاتصال الخاصة بك من البداية.

ماذا يرى الآخرون عند حذف WhatsApp؟

لن يتم إبلاغ جهات الاتصال الخاصة بك مباشرة إذا قمت بحذف التطبيق.

ومع ذلك، ستغادر تلقائيًا أي دردشة جماعية تكون جزءًا منها، وسيتمكن أعضاؤها من رؤية ذلك.

ستختفي صورة ملفك الشخصي أيضًا بالنسبة للمستخدمين الآخرين، وسيتم استبدالها بالصورة الشخصية الافتراضية الرمادية في WhatsApp.

كما أنك لن تكون مرئيًا بعد الآن كجهة اتصال على WhatsApp.

هل يمكنني استعادة حساب WhatsApp بعد حذفه؟

إذا قمت بحذف حسابك، فسيتم إلغاء ربط رقم هاتفك بالتطبيق.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم حذف جميع البيانات المرتبطة بالحساب، بما في ذلك الحالة وصورة ملفك الشخصي وآخر ظهور.

كما أنه لتتمكن من استخدام التطبيق مرة أخرى، سيتعين عليك إعداد حساب جديد برقم هاتف مختلف.

