شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب وتيك توك وإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

قد يكون تنزيل مقطع فيديو شاهدته عبر الإنترنت أكثر صعوبة من المتوقع، تفضل معظم المواقع الشهيرة أن تقوم بزيارتها مرة أخرى ومشاهدة إعلاناتها في كل مرة تريد فيها مشاهدة مقطع فيديو، ولكن هذا قد لا يكون مثاليًا لعدة أسباب.

قد ترغب في مشاركة الفيديو بتنسيق آخر، أو مشاهدته دون الاتصال بالإنترنت، أو ربما ترغب في استخدام أجزاء من الفيديو لتقديم عرض تقديمي أو إنشاء فيديو استجابة، بالإضافة إلى حفظ مقاطع الفيديو المفضلة لديك على أجهزتك خوفًا من عدم بقائها على الإنترنت إلى الأبد.

إذا حاولت استخدام ملحق المتصفح لتنزيل مقطع فيديو، فستلاحظ أنه يسمح لك بالتنزيل بدقة محدودة (على سبيل المثال، فقط بدقة 720 بكسل أو 360 بكسل أو أقل)، أو تنزيل إصدار صامت أو به علامة مائية، إلا إذا كنت يرقي.

وهذا لأن العديد من خدمات البث تقوم بتخزين المسارات الصوتية بشكل منفصل عن الفيديو، لتزويدك بالحزمة الكاملة، يجب على الخدمة تنزيل كلا الملفين ودمجهما وإرسال النتيجة إليك، ولحسن الحظ هناك عدة طرق للحصول على نفس مقاطع الفيديو مجانًا.

لتنزيلات الفيديو السريعة والخاصة، يعد تطبيق يسمى 4K Video Downloader (يدعم دقة تصل إلى 8K) حلاً قويًا، لقد حاولت العديد من التطبيقات القيام بأشياء مماثلة في الماضي، ولكن لم يعد يتم تحديث معظمها ولم تعد تعمل بشكل صحيح.

يتم دمج الصوت والفيديو على جهازك - ويدعم التطبيق أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows وmacOS وLinux.

افتراضيًا، يجمع التطبيق إحصائيات التنزيل المجهولة، ولكن يمكنك تعطيل هذه الميزة ضمن الأدوات والتفضيلات، كذلك هناك خيار مفيد آخر ستجده في قائمة الإعدادات وهو تضمين الترجمة في ملف الفيديو بدلا من الاحتفاظ بها في ملف منفصل.

لتنزيل مقطع فيديو، ما عليك سوى نسخ عنوان URL للصفحة (يجب أن تكون هذه هي صفحة الفيديو الفعلية، وليس أي صفحة تعرض الفيديو فقط) وانقر على "لصق الرابط" في الزاوية العلوية اليسرى، أو اضغط على CTRL + V، في النافذة التالية يمكنك تحديد دقة التنزيل والتنسيق المطلوب وما إذا كنت تريد تنزيل الفيديو أو الصوت فقط.

يتيح لك الإصدار المجاني من التطبيق تنزيل ما يصل إلى 30 مقطع فيديو يوميًا، إذا كان لديك مساحة تخزين كافية للمزيد، فقد ترغب في التفكير في الإصدار الشخصي الكامل مقابل 15 دولارًا، تمكنك هذه النسخة المدفوعة أيضًا من تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل وتنزيل مقاطع فيديو يوتيوب الخاصة.

كذلك ستصادف بعض مواقع الويب الزائفة المليئة بالإعلانات، لكن الكثير منها سيعمل بالفعل، يمكن لبعض المواقع تنزيل مقاطع فيديو خاصة، بشرط تسجيل الدخول إلى حسابك على متصفحك، يمكنك العثور على هذه المواقع من خلال البحث عن عبارات مثل "تنزيل مقاطع فيديو خاصة على فيسبوك" إنه ليس حلاً جيدا، ولكن مرة أخرى، من المحتمل أن تجد عددًا قليلًا من الحلول التي ستفي بالغرض.

تنزيل مقاطع الفيديو من تيك توك وإنستجرام وإكس

لا يدعم تطبيق 4K Video Downloader تطبيق تيك توك وإنستجرام وإكس، حيث يتيح لك تيك توك في الواقع تنزيل أي فيديو، ما لم يقم القائم بالتحميل بحظر هذا الخيار.

ما عليك سوى الضغط بزر الماوس الأيمن على الفيديو واختيار "تنزيل الفيديو"، الجانب السلبي هو أن الفيديو الذي تم تنزيله سيتم وضع علامة مائية عليه بشعار تيك توك واسم مستخدم القائم بالتحميل، وإذا كنت تفضل تجنب هذه العلامات المائية، فابحث عبر الإنترنت عن "تنزيل مقاطع فيديو تيك توك بدون علامة مائية".

لن يسمح لك إكس وإنستجرام بتنزيل مقاطع الفيديو مباشرة، لذا ستحتاج إلى الاعتماد على مواقع الويب التي تستخدم الحلول البديلة لحفظ مقاطع الفيديو التي تحتاجها.

يتميز إنستجرام بعدة أنواع من مقاطع الفيديو، بما في ذلك البكرات وIGTV والقصص والأحداث البارزة، لذا يجب عليك البحث عن النوع الذي تحتاجه، ومرة ​​أخرى، ستتيح لك بعض المواقع تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة التي يمكنك الوصول إليها.