شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية جعل رقمك خاصًا على هاتفك الأندرويد.. خطوات والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تريد الحفاظ على خصوصية رقم هاتفك، فهناك طرق مختلفة للقيام بذلك، يمكنك جعل رقمك خاصًا لمكالمة معينة أو لجميع المكالمات التي تجريها في المستقبل، إليك كيفية جعل رقمك خاصاً على أندرويد.

هذه التوجيهات مخصصة لهواتف أندرويد المزودة باتصال محمول، وليس لإجراء مكالمات عبر خدمات خارجية مثل جوجل فويس باستخدام واي-فاي. مع هذا بعيدًا عن الطريق.

كيفية حظر رقم هاتفك لمكالمتك الحالية

إذا كنت ترغب في حظر رقمك فقط للمكالمة التي أنت على وشك إجرائها، فهذه هي التوجيهات التي يجب اتباعها.

الخطوة 1: افتح تطبيق الهاتف على جهاز أندرويد الخاص بك.

الخطوة 2: اكتب 67 متبوعًا برقم هاتف الشخص الذي ترغب في الاتصال به، على سبيل المثال.

الخطوة 3: اضغط على "اتصال" لإجراء المكالمة.

كيفية حظر رقم هاتفك لكل مكالمة

إذا كنت لا تريد أن يرى أي شخص رقم هاتفك عند إجراء المكالمات، فيمكنك اتباع هذه التوجيهات.

الخطوة 1: على هاتف أندرويد، حدد تطبيق الهاتف.

الخطوة 2: اختر أيقونة ثلاثية النقاط في الجزء العلوي الأيمن.

الخطوة 3: حدد الإعدادات.

الخطوة 4: في الصفحة التالية، اضغط على حسابات الاتصال، قد يظهر مكالمات على هاتفك.

الخطوة 5: اختر بطاقة SIM الخاصة بك ثم اضغط على إعدادات إضافية، يمكن أن تظهر الإعدادات التكميلية على هاتفك.

الخطوة 6: حدد معرف المتصل.

الخطوة 7: اختر إخفاء الرقم من القائمة المنبثقة.

الخطوة 8: إذا لم تشاهد هذه الخيارات على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد، فذلك لأن مشغل شبكة المحمول الخاص بك يطلب منك القيام بذلك بطريقة أخرى.