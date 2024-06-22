شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يوقف "حيلة الـ VPN" للحصول على اشتراكات أرخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخذ موقع YouTube الآن إجراءات صارمة ضد المستخدمين الذين يستخدمون الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN) للحصول على اشتراك مميز أرخص، وفقًا لادعاءات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي، فعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ركزت خدمة بث الفيديو بشكل كبير على معالجة مشكلة أدوات حظر إعلانات الطرف الثالث التي تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.

ومع ذلك، يبدو الآن أنها حولت انتباهها إلى مصدر آخر من مصادر إيراداتها – اشتراكات YouTube Premium.

حملة على مستخدمي VPN

في منشور بعنوان "إلغاء YouTube Premium التلقائي؟" على موقع YouTube الفرعي، شارك المستخدم @Alopez1024 لقطة شاشة تظهر رسالة بريد إلكتروني مزعومة من خدمة بث الفيديو بخصوص إلغاء الاشتراك المميز، حيث أبلغ البريد الإلكتروني المستخدم بفقدان فوائد YouTube Premium، مع توجيهه أيضًا خلال عملية استعادته.

وفي التعليقات، أبرز العديد من المستخدمين أن هذا قد يحدث لأولئك الذين يستخدمون VPN للحصول على اشتراك أرخص، والجدير بالذكر أن YouTube Premium، مثل العديد من خدمات الاشتراك الأخرى، ليس بنفس السعر في كل مكان.

وبسبب هذا التفاوت، ربما انتقل بعض المستخدمين إلى موقع YouTube عبر VPN في المناطق التي يكون الاشتراك المميز فيها أرخص، للحصول عليه، وهذه هي المشكلة ذاتها التي يقال إن موقع YouTube يعالجها من خلال خطوته الأخيرة.

رد يوتيوب

وفي محادثة مع TechCrunch، قال متحدث باسم YouTube: "لتوفير الباقات والعروض الأكثر دقة المتاحة، لدينا أنظمة معمول بها لتحديد بلد مستخدمينا، وفي الحالات التي لا يتطابق فيها بلد الاشتراك مع المكان الذي يدخل فيه المستخدم إلى YouTube، نطلب من الأعضاء تحديث معلومات الفواتير الخاصة بهم إلى بلد إقامتهم الحالي.