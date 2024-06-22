شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Final Cut Camera لنظام التشغيل iOS أصبح متاحًا الآن على متجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت Apple اليوم تطبيق Final Cut Camera لنظام التشغيل iOS على App Store، وهو يوفر تحكمًا يدويًا دقيقًا في التقاط الفيديو باستخدام ISO وسرعة الغالق وتوازن اللون الأبيض والتركيز اليدوي.

ويتيح التطبيق المجاني للمستخدمين تخصيص دقة الفيديو (720p أو 1080p أو 4K) ومعدل الإطارات (24 إطارًا في الثانية و30 إطارًا في الثانية و60 إطارًا في الثانية).

وتدعم Final Cut Camera تسجيل الفيديو بتنسيق HEVC (H.265) وProRes مع تشفير الألوان Log، ويقتصر الأخير على أجهزة iPhone 15 Pro و15 Pro Max ، وتعرض واجهة المستخدم أيضًا نسبة بطارية جهاز iPhone الخاص بك وسعة التخزين المتبقية.

ويمكن أيضًا للمستخدمين الذين يمتلكون جهاز iPad ولديهم اشتراك نشط في Final Cut Pro for iPad الوصول إلى Live Multicam، والذي يتيح لك معاينة ما يصل إلى أربعة أجهزة iPad وiPhone والتحكم فيها عن بعد ، ويمكنك بعد ذلك الحصول على معاينة مباشرة وتبديل جميع عناصر التحكم في تصوير الفيديو من جهاز iPad أثناء التصوير باستخدام جهاز iPhone.