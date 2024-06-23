شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تفوقت إنفيديا على مايكروسوفت لتصبح الأكثر قيمة بالعالم؟.. القصة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

بعد أقل من أسبوعين من تفوق Nvidia على أبل من حيث التقييم الإجمالي، تجاوزت الشركة المصنعة لوحدة معالجة الرسومات الآن شركة مايكروسوفت لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم بناءً على الرقائق التي تصنعها والتي تعد أساسية لتعزيز طفرة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية.

وفي ختام التداول ، بلغ سعر سهم نافيديا 135.58 دولار، بزيادة 4.60 دولارًا عن السابق، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.335 تريليون دولار، وهذا أكثر من مايكروسوفت (3.32 تريليون دولار)، وأبل (3.29 تريليون دولار)، وجوجل (2.17 تريليون دولار).

وانقسمت أسهم Nvidia بنسبة 10 مقابل 1 بعد السابع من يونيو، مما أدى إلى خفض السعر الإجمالي للسهم، لكن الارتفاع في قيمة الشركة كان متناقضًا، وارتفع سعر سهمها بنسبة 160% في عام 2024، ولم تتجاوز الشركة سوى 2 تريليون دولار في فبراير.

وفى تقرير أرباحها الأخير في مايو، أعلنت إنفيديا عن إيرادات تزيد على 26 مليار دولار قبل تقديم بنية Blackwell GPU الجديدة في وقت لاحق من هذا العام مع B200 التي تقول إنها "أقوى شريحة في العالم"، وقال الرئيس التنفيذي جنسن هوانج إن وحدات بلاكويل ستتكلف "30 ألف دولار إلى 40 ألف دولار" لكل وحدة، وتخطط الشركة لإصدار شرائح ذكاء اصطناعي جديدة كل عام.