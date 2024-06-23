شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح ميزة جديدة لمنصة Phone Link عالميًا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشهر الماضي، أضافت منصة Phone Link من مايكروسوفت القدرة على استخراج النص من الصور الموجودة في معرض هاتف أندرويد الخاص بك، حيث كانت ميزة التعرف البصري على الأحرف (OCR) التي يطلق عليها اسم "Scan Text" لا تزال في مرحلة تجريبية في ذلك الوقت ولكنها شقت طريقها الآن إلى إنشاء المستهلك لـ Phone Link.

سيتمكن الآن المستخدمون الذين لديهم إصدار Link to Windows 1.24052.124.0 أو إصدار أحدث على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وتطبيق Link to Windows لنظام Android من استخراج النص من الصور الموجودة في معرض هواتفهم.

وستظهر بعد ذلك ميزة استخراج النص في قائمة الصور داخل تطبيق Phone Link ويمكن أيضًا استحضارها عبر الاختصار Ctrl + T، واعتبارًا من الآن، يدعم "Scan Text" عدة لغات ولكنه يعمل بشكل أفضل مع اللغة الإنجليزية.