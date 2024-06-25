شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يقوم بجولة فى موقع صاروخ SpaceX Starfactory.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

أعطى إيلون ماسك رئيس سبيس إكس رائد الفضاء تيم دود جولة واسعة النطاق في Starfactory في بوكا تشيكا، تكساس ونشر فيديو الجولة على يوتيوب.

وتم تصوير الفيديو الذي تبلغ مدته ساعة في اليوم السابق للرحلة التجريبية الرابعة لصاروخ Starship العملاق في وقت سابق من هذا الشهر، ويأخذ المشاهدين داخل المنشأة حيث يقومون ببناء مكونات الصاروخ المختلفة وتجميع المركبة نفسها.

وقال ماسك إنه يتصور أن المنشأة الجديدة، التي لا تزال أجزاء منها قيد الإنشاء، ستصنع ما يصل إلى 100 مركبة فضائية من طراز Starship سنويًا، مع الهدف النهائي المتمثل في بناء ما يصل إلى ألف مركبة، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مرافق إنتاج إضافية للوصول إلى هذا الهدف.

ويأخذ " ماسك " المشاهدين إلى أجزاء كثيرة من Starfactory، بما في ذلك غرفة مليئة بمحركات Raptor الجبارة التي تشغل المعزز الثقيل للغاية الذي يرفع المركبة الفضائية Starship إلى المدار.

ويشرح رئيس SpaceX كيف سيطير محرك Raptor من الجيل التالي بدون درع حراري، وقال ماسك: نظرًا لأنه مكشوف، فإنه سيتطلب دوائر تبريد متكاملة في جميع أجزاء المحرك، "لذا يبدو الأمر بسيطًا جدًا من الخارج ولكنه معقد من الداخل".

كما تحدث كثيرًا عن إمكانية إعادة استخدام الصواريخ، وهو أمر أساسي لنظام SpaceX هدفه هو بناء صاروخ قابل لإعادة الاستخدام بالكامل حيث يمكن هبوط المرحلة الأولى والمرحلة الثانية والطيران بسرعة مرة أخرى، تمامًا مثل طائرة ركاب كبيرة.

وحققت شركة SpaceX إعادة استخدام المرحلة الأولى من صاروخها Falcon 9 من خلال إعادته إلى الأرض وهبوطه في وضع مستقيم بعد وقت قصير من إطلاقه، لكن إعادة المرحلة الثانية من الفضاء تمثل تحديًا آخر تمامًا.

ولكى تكون المركبة الفضائية قابلة للحياة، يجب أن تكون SpaceX قادرة على الهبوط في المرحلة الأولى من الصاروخ Super Heavy وأيضًا الهبوط بأمان في المركبة الفضائية في وجهتها سواء كانت القمر أو المريخ أو في مكان ما أبعد حيث ستحمل الطاقم والبضائع، ثم يجب أن تكون قادرة على إعادة المركبة الفضائية إلى المنزل بأمان.

وتستثمر SpaceX مبالغ ضخمة في Starfactory حيث تسعى إلى بناء نظام Starship الخاص بها قبل رحلات الطاقم والبضائع إلى القمر.

ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الكثير من الاختبارات، حيث من المتوقع أن تبدأ المركبة الفضائية رحلتها التجريبية الخامسة في وقت مبكر من الشهر المقبل .